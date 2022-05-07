Российские средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников

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Российские средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Российские средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников
  • globallookpress.com
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Также над городом Изюмом в Харьковской области были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ранее Минобороны России показало кадры ночного рейда российских ударных вертолётов Ка-52 на украинский опорный пункт.

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