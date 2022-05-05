Более 200 человек: украинские националисты могут насильно удерживать под «Азовсталью» мирных граждан

В подземных помещениях завода «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться ещё более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков, сообщил представитель штаба операции по освобождению комбината в разговоре с РИА Новости. По его словам, гражданские могут удерживаться насильно украинскими националистами. Он подчеркнул, что ситуация на этой территории остаётся сложной.