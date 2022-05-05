Более 200 человек: украинские националисты могут насильно удерживать под «Азовсталью» мирных граждан
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05 мая 2022
Литовский европарламентарий Виктор Успасских выразил мнение, что жителям Украины, которые покинули страну, стоит оказать содействие в интеграции в странах ЕС. Об этом говорится в обращении политика к Еврокомиссии.
По словам Успасских, с 24 февраля Украину покинули более 5,3 млн человек, большая часть из них направилась в соседние страны, входящие в ЕС.
Прибыв в Евросоюз, украинцы начали сталкиваться с рядом серьёзных проблем, в том числе с проблемой интеграции на рынке труда, отметил евродепутат.
Главным препятствием в этом вопросе для беженцев является языковой барьер.
Успасских объяснил, что знание иностранного языка необходимо, ведь без него «украинцы не смогут заниматься в ЕС квалифицированным трудом, обеспечить защиту своих прав и избежать эксплуатации».
На этом фоне политик обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какие меры ЕК примет, «чтобы ускорить процесс интеграции беженцев на рынке труда ЕС».
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Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, восстанавливается грузовое и пассажирское сообщение с освобождёнными регионами, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По его словам, удалось также восстановить железнодорожные ветки, соединяющие Крым и Херсонскую область.
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Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Светличное силами чеченских бойцов совместно с подразделениями ЛНР и Минобороны России.
«Полностью освобождён населённый пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов... совместно с Народной милицией ЛНР и силами Минобороны России стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, к настоящему времени в Светличном завершается зачистка. Кроме того, спецподразделения заняли первые кварталы посёлка Нижнее.
«Следующим этапом на освобождённых территориях будут проведены гуманитарные мероприятия. Мы сделаем всё, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — добавил он.
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Западные медиа выбрали язык фейков и дезинформации в освещении российской военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский в ходе заседания комитета организации по информации.
В ответ на обвинения западных представителей в распространении дезинформации о спецоперации он отметил, что эти заявления расходятся с реальностью. Дипломат подчеркнул, что все релизы от российских государственных органов, включая Минобороны России, содержат только проверенную информацию.
«Язык фейков и дезинформации выбрали как раз западные медиа. Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», — цитирует Стржижовского РИА Новости.
Он отметил, что на Украине «не отстают от западных покровителей» и, помимо вранья о ходе боевых действий, Киев замалчивает информацию об организуемых Россией гуманитарных коридорах.
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В подземных помещениях «Азовстали» в Мариуполе украинские боевики могут удерживать более 200 мирных граждан, заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия в разговоре с РИА Новости.
«Ситуация там продолжает оставаться сложной... Прежде всего это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» могут насильно удерживаться ещё более 200 мирных граждан», — сказал он.
При этом ранее в Минобороны России сообщили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 военные откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода.
Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.
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Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.