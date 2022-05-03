Осуществлялась доставка иностранного вооружения: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в районе Одессы ракетами «Оникс»
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03 мая 2022
Из-за обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны украинской армии погибли три мирных жителя, сообщили в Народной милиции ЛНР.
Ещё два человека получили ранения. Кроме того, зафиксированы повреждения жилых домов.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительству Российской Федерации в десятидневный срок... утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями», — говорится в документе.
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».
Указ запрещает федеральным органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
Также запрещается исполнять перед лицами, которые подпали под санкции, обязательства по совершённым сделкам, даже если они не исполнены или исполнены не в полном объёме.
Кроме того, документ не позволяет проводить финансовые операции, выгоду от которых приобретают лица, находящиеся под санкциями.
Вместе с этим указ запрещает вывозить за пределы России произведённые в стране продукцию и сырьё, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшие дни сапёры и взрывотехники приступят к разминированию водовода, снабжающего столицу ЛНР водой.
«В ближайшие дни начнется работа по разминированию водовода, который обеспечит город Луганск водой в дополнительном объёме. Вода уже будет подаваться не по часам, а в постоянном режиме», — цитирует его ТАСС.
По словам Пасечника, увеличение объёмов воды позволит подавать её в другие населённые пункты республики, в том числе, недавно освобождённые.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данные в СМИ о причастности ранее осуждённой гражданки Украины Надежды Савченко к убийству мирного жителя в Донбассе в 2014 году.
Как сообщает ведомство, ранее СМИ опубликовали видео, на котором один из пленных боевиков «Айдара» отдельно рассказал об убийстве мирного жителя — специалиста по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС.
По его словам, в 2014 году он видел, как Савченко остановила автомобиль и созвонилась с кем-то по телефону. Мужчину на ТЭС не пропустили, а впоследствии расстреляли.
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Окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного на некоторых участках достигают нескольких километров в длину, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.
«Этот окоп проходит прямо через жилые дома. Дело в том, что, когда сюда пришли украинские войска, они всех выгнали, и, что для меня удивительно, их выгнали в нашу сторону, чтоб мы их эвакуировали, потом сами накопали здесь через дворы огромные окопы, но здесь они и остались… Окопы в длину — километры на некоторых участках», — рассказал он.
По его словам, при отступлении украинские войска не забирали тела погибших, только иногда уносили раненых.
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Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, было уничтожено 146 украинских самолётов, 112 вертолётов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов,
2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Минобороны показало видео авиационного удара Су-24М по замаскированным укреплённым позициям ВСУ.
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил, что авиацией ВКС России были поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
«Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал он.
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ВС России высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.
«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, а также с ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что среди таких объектов защищённый пункт управления, склад боеприпасов в районе населённого пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.