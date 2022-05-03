﻿Осуществлялась доставка иностранного вооружения: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в районе Одессы ракетами «Оникс»

Вооружённые силы России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы высокоточными ракетами «Оникс», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что через центр осуществлялась доставка иностранного вооружения. Российские военнослужащие также уничтожили ангары с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2 и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

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