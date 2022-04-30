«Основывают суждения на лжи украинских властей»: Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными

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Сергей Гусаров
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал оскорбительными и неприемлемыми высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России. Дипломат подчеркнул, что представитель Пентагона, в прошлом военный, озвучил ряд провокационных тезисов, отдавая себе отчёт в значимости своих высказываний. Как отметил Антонов, американская сторона основывает свои суждения на лживых утверждениях украинских властей, не замечая при этом преступлений киевского режима.
«Основывают суждения на лжи украинских властей»: Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными
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  • 30 апреля 2022

    Двое мирных жителей погибли в ДНР за прошедшие сутки (29 апреля) в результате обстрелов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух и ранении семи мирных жителей», — говорится в сообщении в Telegram представительства.

    За это время зафиксировано 24 обстрела территории республики с украинской стороны.

    «На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, миномёты 120 мм, СПГ. На горловском – миномёты 120 мм, СПГ», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при выполнении действий, направленных на недопущение проникновения самолёта ВСУ на территорию региона, два снаряда попали в населённый пункт Жеча, жертв нет.

    По его словам, взрывной волной была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию.

    Из сообщения губернатора следует, что российские средства ПВО обнаружили самолёт ВСУ 30 апреля в 06:50.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решением прекращение Россией поставок газа в ряд стран Европы. По его мнению, подобные шаги следует принимать в отношении недружественных стран.

  • Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что гарантии безопасности для Киева должны быть основаны на предоставлении странами-гарантами своих военных в кратчайшие сроки.

    По его мнению, гарантии безопасности для Украины «должны быть в формуле «люди — часы».

    «Самое главное (в гарантиях безопасности. — RT) — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало», — приводит его слова ТАСС.

  • Штаб территориальный обороны ДНР сообщает, что средства ПВО республики перехватили ракету «Точка-У» над Снежным.

    «Обломки ракеты упали в микрорайон Черёмушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

  • В Мариуполе группа волонтёров научилась военной медицине, став для местных жителей настоящими героями. Подробности — в репортаже корреспондента RT Мурада Газдиева.

  • Посол России в США Анатолий Антонов назвал «оскорбительными и неприемлемыми» высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России.

    «Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдаёт себе отчёт в значимости слова», — говорится в сообщении в Telegram.

  • Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, несмотря на их сложный ход, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «Выступаем за продолжение переговоров, хотя идут они непросто», — цитирует РИА Новости Лаврова.

    Он подчеркнул, что «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева» мешают российско-украинским переговорам.

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