«Основывают суждения на лжи украинских властей»: Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными
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30 апреля 2022
Двое мирных жителей погибли в ДНР за прошедшие сутки (29 апреля) в результате обстрелов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух и ранении семи мирных жителей», — говорится в сообщении в Telegram представительства.
За это время зафиксировано 24 обстрела территории республики с украинской стороны.
«На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, миномёты 120 мм, СПГ. На горловском – миномёты 120 мм, СПГ», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при выполнении действий, направленных на недопущение проникновения самолёта ВСУ на территорию региона, два снаряда попали в населённый пункт Жеча, жертв нет.
По его словам, взрывной волной была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию.
Из сообщения губернатора следует, что российские средства ПВО обнаружили самолёт ВСУ 30 апреля в 06:50.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решением прекращение Россией поставок газа в ряд стран Европы. По его мнению, подобные шаги следует принимать в отношении недружественных стран.
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Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что гарантии безопасности для Киева должны быть основаны на предоставлении странами-гарантами своих военных в кратчайшие сроки.
По его мнению, гарантии безопасности для Украины «должны быть в формуле «люди — часы».
«Самое главное (в гарантиях безопасности. — RT) — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало», — приводит его слова ТАСС.
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Штаб территориальный обороны ДНР сообщает, что средства ПВО республики перехватили ракету «Точка-У» над Снежным.
«Обломки ракеты упали в микрорайон Черёмушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.
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В Мариуполе группа волонтёров научилась военной медицине, став для местных жителей настоящими героями. Подробности — в репортаже корреспондента RT Мурада Газдиева.
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Посол России в США Анатолий Антонов назвал «оскорбительными и неприемлемыми» высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России.
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдаёт себе отчёт в значимости слова», — говорится в сообщении в Telegram.
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Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, несмотря на их сложный ход, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Выступаем за продолжение переговоров, хотя идут они непросто», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Он подчеркнул, что «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева» мешают российско-украинским переговорам.