«Основывают суждения на лжи украинских властей»: Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал оскорбительными и неприемлемыми высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России. Дипломат подчеркнул, что представитель Пентагона, в прошлом военный, озвучил ряд провокационных тезисов, отдавая себе отчёт в значимости своих высказываний. Как отметил Антонов, американская сторона основывает свои суждения на лживых утверждениях украинских властей, не замечая при этом преступлений киевского режима.

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