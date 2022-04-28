Три ракеты «Точка-У»: украинские войска обстреляли центр Херсона
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- РИА Новости
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28 апреля 2022
Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым будет гарантированно поставляться, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов», — цитирует РИА Новости Стремоусова.
Он отметил, что в области не допустят повторения водной блокады Крыма.
По его словам, уже проходят задержания ряда местных чиновников и радикалов, причастных к блокадам полуострова.
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Денацификация Украины будет завершена, виновные в преступлениях будут наказаны, заявил старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко.
По его словам, имеются доказательства того, что СБУ создала в аэропорту Мариуполя секретный пыточный центр.
Он добавил, что совершившие это и другие преступления будут осуждены.
«Никто не уйдёт от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», — приводит ТАСС слова Леонидченко на неформальном заседании Совета Безопасности по формуле Арриа.
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Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублёвую зону, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
«С 1 мая мы переходим в рублёвую зону», — цитирует РИА Новости Стремоусова.
По его словам, переходный период займёт примерно четыре месяца.
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По данным РИА Новости, обстрел Херсона вёлся ракетами «Точка-У» и РСЗО «Ураган», снаряды летели со стороны Николаевской области.
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Российские телеканалы возобновили работу в Херсоне после сбоя во время удара со стороны украинских военных по району телецентра, отметили в РИА Новости.
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В центре Херсона в районе телецентра произошла серия взрывов. Обстрел вёлся со стороны позиций украинских войск, сообщает РИА Новости.
Целью атаки стала телевизионная вышка города, которая устояла после обстрела.
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