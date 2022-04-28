Три ракеты «Точка-У»: украинские войска обстреляли центр Херсона

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Роман Шимаев
Центр Херсона обстреляли ракетами «Точка-У». Удары наносились со стороны, подконтрольной украинским войскам. По данным источника РИА Новости, системе ПВО удалось сбить две ракеты из трёх. Осколки снарядов обнаружены в Шевченковском парке Херсона.
Три ракеты «Точка-У»: украинские войска обстреляли центр Херсона
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  • 28 апреля 2022

    Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым будет гарантированно поставляться, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

    «Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

    Он отметил, что в области не допустят повторения водной блокады Крыма.

    По его словам, уже проходят задержания ряда местных чиновников и радикалов, причастных к блокадам полуострова.

  • Денацификация Украины будет завершена, виновные в преступлениях будут наказаны, заявил старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко.

    По его словам, имеются доказательства того, что СБУ создала в аэропорту Мариуполя секретный пыточный центр.

    Он добавил, что совершившие это и другие преступления будут осуждены.

    «Никто не уйдёт от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», — приводит ТАСС слова Леонидченко на неформальном заседании Совета Безопасности по формуле Арриа.

  • Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублёвую зону, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

    «С 1 мая мы переходим в рублёвую зону», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

    По его словам, переходный период займёт примерно четыре месяца.

  • По данным РИА Новости, обстрел Херсона вёлся ракетами «Точка-У» и РСЗО «Ураган», снаряды летели со стороны Николаевской области.

  • Российские телеканалы возобновили работу в Херсоне после сбоя во время удара со стороны украинских военных по району телецентра, отметили в РИА Новости.

  • В центре Херсона в районе телецентра произошла серия взрывов. Обстрел вёлся со стороны позиций украинских войск, сообщает РИА Новости.

    Целью атаки стала телевизионная вышка города, которая устояла после обстрела.

  • Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.

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