Три ракеты «Точка-У»: украинские войска обстреляли центр Херсона

Центр Херсона обстреляли ракетами «Точка-У». Удары наносились со стороны, подконтрольной украинским войскам. По данным источника РИА Новости, системе ПВО удалось сбить две ракеты из трёх. Осколки снарядов обнаружены в Шевченковском парке Херсона.