«Детали инцидента уточняются»: губернатор Курской области сообщил о сработавшей ночью системе ПВО

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Роман Шимаев
Ночью 27 апреля в Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт, объясняя хлопки, которые слышали жители административного центра. По его словам, жертв и разрушений в результате произошедшего нет, детали инцидента уточняются.
«Детали инцидента уточняются»: губернатор Курской области сообщил о сработавшей ночью системе ПВО
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
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  • 27 апреля 2022

    Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции на Украине применили незаметные для украинских ПВО БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарата ZALA 421-16Е HD, которые за счёт электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника», — заявил источник.

    Отмечается, что данные БПЛА не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК. Уточняется, что это сводит потери дронов к почти единичным случаям

  • Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается, заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News.

    «Это суверенный выбор, суверенное решение. Сейчас этот вопрос не рассматривается», — цитирует его ТАСС.

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что открытое горение у села Старая Нелидовка ликвидировано.

    По данным главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Также нет повреждений жилых домов.

  • Взрывы слышны недалеко от горящего склада боеприпасов в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что взрывы слышны в районе села Старая Нелидовка. На подъездах к селу дежурят машины скорой помощи.

  • Ночью в Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня ночью в 02:45 многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram.

  • Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.

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