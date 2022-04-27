«Детали инцидента уточняются»: губернатор Курской области сообщил о сработавшей ночью системе ПВО

Ночью 27 апреля в Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт, объясняя хлопки, которые слышали жители административного центра. По его словам, жертв и разрушений в результате произошедшего нет, детали инцидента уточняются.

РИА Новости

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