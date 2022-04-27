«Детали инцидента уточняются»: губернатор Курской области сообщил о сработавшей ночью системе ПВО
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
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27 апреля 2022
Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции на Украине применили незаметные для украинских ПВО БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарата ZALA 421-16Е HD, которые за счёт электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника», — заявил источник.
Отмечается, что данные БПЛА не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК. Уточняется, что это сводит потери дронов к почти единичным случаям
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается, заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News.
«Это суверенный выбор, суверенное решение. Сейчас этот вопрос не рассматривается», — цитирует его ТАСС.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что открытое горение у села Старая Нелидовка ликвидировано.
По данным главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Также нет повреждений жилых домов.
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Взрывы слышны недалеко от горящего склада боеприпасов в Белгородской области, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы слышны в районе села Старая Нелидовка. На подъездах к селу дежурят машины скорой помощи.
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Ночью в Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью в 02:45 многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram.
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