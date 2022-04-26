«Опасность нельзя недооценивать»: Лавров заявил о принципиальной позиции РФ по недопустимости ядерной войны
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26 апреля 2022
Основные события спецоперации за 25 апреля.
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Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала крупные страны НАТО оказать дополнительную помощь Украине, особый акцент политик сделала на Германии.
«Мы страна с населением всего 1,3 млн человек. Мы в 65 раз меньше Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия», — приводит её слова ТАСС со ссылкой на DPA.
Вместе с этим Каллас усомнилась в том, что у ФРГ больше нет ресурсов для оказания поддержки Киеву. По данным властей Эстонии, страна уже предоставила Украине помощь на сумму более €200 млн.
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Рамзан Кадыров пообещал награду в размере $1 млн за информацию о дислокации «батальонов шейха Мансура и Дудаева», которые обещали помочь Украине на фоне проводимой Россией военной спецоперации.
«Я объявляю $1 млн (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон... Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — сказал глава Чечни в аудиосообщении в своём Telegram-канале.
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Дальневосточные регионы России ожидают более 7 тыс. беженцев с Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик, заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Он напомнил, что Россия уже приняла около 900 тыс. вынужденных переселенцев.
«Из них более 7 тыс. человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. Я считаю, что наш братский долг — принять их на дальневосточной земле, дать им всё необходимое для жизни и работы», — сказал Трутнев.
Полпред президента России поручил губернаторам регионов организовать и проконтролировать работу по приёму, размещению и трудоустройству беженцев.
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Украинская сторона вновь подвергла обстрелу село Головчино в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали несколько нежилых построек и четыре дома.
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Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — говорится в заявлении дипломата в Telegram-канале посольства.
Он отметил, что конфликт на Украине и образ России в качестве внешней угрозы активно эксплуатируются для отвлечения внимания западных избирателей от провалов политиков в госуправлении и социально-экономических проблем в США.
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В США стремятся любыми силами затянуть российскую военную спецоперацию на Украине, заявил посол России в Вашингтоне, комментируя запрос Белого дома к конгрессу о дополнительных ассигнованиях для обеспечения бесперебойного потока вооружений Киеву.
Дипломат обратил внимание на то, что общая сумма военной помощи с момента прихода нынешней администрации к власти превысила $4 млрд.
«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию в попытке нанести максимальный ущерб России и воевать до последнего украинца... Может быть, лучше использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?» — предложил Антонов.
По мнению российского посла, в Вашингтоне хотят сохранить очаг нестабильности в Европе и таким образом сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции США на мировой арене.
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Некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную информацию о происходящем на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине... Такой подход к освещению в Соединённых Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в заявлении дипмиссии в соцсетях.
В посольстве отметили, что отдельные издания «без купюр» приводят заявления с брифинга начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций для обвинения Москвы.
«Необходимо предотвратить возникновение экологических и гуманитарных катастроф в Европейском регионе. Призываем отрабатывающих заказ администрации журналистов последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине», — сообщили в дипмиссии.
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Запад отверг предложение российской стороны о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Отвергается наше предложение о взаимном моратории. Хотя мы сопроводили его необходимостью согласовать механизмы верификации. Главное возражение Запада — они «не доверяют», что «Искандер» в Калининграде не нарушает параметры, закреплённые в ДРСМД», — сказал он.
По его словам, в Москве предлагали западным коллегам приехать в Калининград и нанести впоследствии ответный визит на базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Однако на Западе отвергли это предложение.
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Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать», — сказал он.