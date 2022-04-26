«Опасность нельзя недооценивать»: Лавров заявил о принципиальной позиции РФ по недопустимости ядерной войны

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Роман Шимаев
Риски возникновения ядерной войны серьёзны и реальны, эту опасность нельзя недооценивать, заявил Сергей Лавров. Глава МИД РФ также указал, что есть немало желающих искусственно раздуть подобный конфликт. При этом, по его словам, принципиальной позицией Москвы является недопустимость ядерной войны.
«Опасность нельзя недооценивать»: Лавров заявил о принципиальной позиции РФ по недопустимости ядерной войны
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  • 26 апреля 2022

    Основные события спецоперации за 25 апреля.

  • Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала крупные страны НАТО оказать дополнительную помощь Украине, особый акцент политик сделала на Германии.

    «Мы страна с населением всего 1,3 млн человек. Мы в 65 раз меньше Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия», — приводит её слова ТАСС со ссылкой на DPA.

    Вместе с этим Каллас усомнилась в том, что у ФРГ больше нет ресурсов для оказания поддержки Киеву. По данным властей Эстонии, страна уже предоставила Украине помощь на сумму более €200 млн.

  • Рамзан Кадыров пообещал награду в размере $1 млн за информацию о дислокации «батальонов шейха Мансура и Дудаева», которые обещали помочь Украине на фоне проводимой Россией военной спецоперации.

    «Я объявляю $1 млн (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон... Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — сказал глава Чечни в аудиосообщении в своём Telegram-канале.

  • Дальневосточные регионы России ожидают более 7 тыс. беженцев с Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик, заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

    Он напомнил, что Россия уже приняла около 900 тыс. вынужденных переселенцев.

    «Из них более 7 тыс. человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. Я считаю, что наш братский долг — принять их на дальневосточной земле, дать им всё необходимое для жизни и работы», — сказал Трутнев.

    Полпред президента России поручил губернаторам регионов организовать и проконтролировать работу по приёму, размещению и трудоустройству беженцев.

  • Украинская сторона вновь подвергла обстрелу село Головчино в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали несколько нежилых построек и четыре дома.

  • Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — говорится в заявлении дипломата в Telegram-канале посольства.

    Он отметил, что конфликт на Украине и образ России в качестве внешней угрозы активно эксплуатируются для отвлечения внимания западных избирателей от провалов политиков в госуправлении и социально-экономических проблем в США.

  • В США стремятся любыми силами затянуть российскую военную спецоперацию на Украине, заявил посол России в Вашингтоне, комментируя запрос Белого дома к конгрессу о дополнительных ассигнованиях для обеспечения бесперебойного потока вооружений Киеву.

    Дипломат обратил внимание на то, что общая сумма военной помощи с момента прихода нынешней администрации к власти превысила $4 млрд.

    «Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию в попытке нанести максимальный ущерб России и воевать до последнего украинца... Может быть, лучше использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?» — предложил Антонов.

    По мнению российского посла, в Вашингтоне хотят сохранить очаг нестабильности в Европе и таким образом сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции США на мировой арене.

  • Некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную информацию о происходящем на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

    «Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине... Такой подход к освещению в Соединённых Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в заявлении дипмиссии в соцсетях.

    В посольстве отметили, что отдельные издания «без купюр» приводят заявления с брифинга начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций для обвинения Москвы.

    «Необходимо предотвратить возникновение экологических и гуманитарных катастроф в Европейском регионе. Призываем отрабатывающих заказ администрации журналистов последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине», — сообщили в дипмиссии.

  • Запад отверг предложение российской стороны о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

    «Отвергается наше предложение о взаимном моратории. Хотя мы сопроводили его необходимостью согласовать механизмы верификации. Главное возражение Запада — они «не доверяют», что «Искандер» в Калининграде не нарушает параметры, закреплённые в ДРСМД», — сказал он.

    По его словам, в Москве предлагали западным коллегам приехать в Калининград и нанести впоследствии ответный визит на базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Однако на Западе отвергли это предложение.

  • Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

    «Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать», — сказал он.

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