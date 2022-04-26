«Опасность нельзя недооценивать»: Лавров заявил о принципиальной позиции РФ по недопустимости ядерной войны

Риски возникновения ядерной войны серьёзны и реальны, эту опасность нельзя недооценивать, заявил Сергей Лавров. Глава МИД РФ также указал, что есть немало желающих искусственно раздуть подобный конфликт. При этом, по его словам, принципиальной позицией Москвы является недопустимость ядерной войны.