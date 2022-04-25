«Высокоточным оружием большой дальности»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов НПЗ в Кременчуге
- РИА Новости
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25 апреля 2022
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о подготовке шестого пакета санкций в отношении России с возможностью некой формы нефтяного эмбарго.
«Могут ли они отказаться от российской нефти? Да, конечно, могут. Если их не интересует результат, то окно возможностей оказывается предельно широким», — отмечает собеседник RT.
По мнению Фролова, главный вопрос, который должны задавать граждане ЕС, — это есть ли альтернативные поставщики, которые заместят российские поставки.
«У меня для простых европейцев плохие новости: нет, никто не договорился ни с какими альтернативными поставщиками. Невозможно заместить российскую нефть на европейском рынке», — сказал аналитик.
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Корреспондент RT Хассан Насср побывал в порту Мариуполя.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме RT «Летучка» прокомментировал приостановку деятельности в России нескольких зарубежных компаний из-за проведения спецоперации.
«Мы же не против того, чтобы они уходили. Мы против того, чтобы они подвешивали рынок. Надо быстрее с ними расстаться, чтобы их место заняли другие компании — как российские, так и иностранные», — заявил он.
В качестве примера Фёдоров привёл заводы IKEA.
«У них комплектация 95% за счёт российских предприятий. Нам выгодно, чтобы эти заводы как можно быстрее через процедуру банкротства попали к новым собственникам и те наладили работу», — сказал депутат.
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В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населённого пункта Новая Дмитровка.
Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Ракетными войсками в течение ночи нанесено 19 ударов. Уничтожены четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Поражён 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Уничтожены более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал он.
Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, а ЗРПК «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.
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Высокоточным оружием большой дальности в Кременчуге уничтожены объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами, сообщило Минобороны России.
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Политолог Абдель Масих аш-Шами в эфире RT прокомментировал ситуацию вокруг Запада и Украины.
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ЦБ России изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют.
«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00—16:30 мск», — отметили в регуляторе.
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Анкара пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Чёрном море, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Чёрном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», — цитирует его РИА Новости.
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерение США выделить до $250 тыс. на инициативы, которые могли бы помочь американской стороне определить возможную траекторию развития Североатлантического альянса.Также по теме«Опасность эскалации напряжённости»: как НАТО продолжает продвигаться к границам РоссииВ рамках коллективной обороны Североатлантического альянса Дания начала процесс переброски боевой группы в Латвию, сообщает...
«Сам факт появления такого гранта свидетельствует о том, что структура НАТО пребывает в состоянии кризиса и утрачивает способность объективно анализировать ситуацию и на основе анализа формировать стратегию своего развития», — отмечает политолог.
По его мнению, в структуре НАТО нарастают кризисные явления.
«Мы видим, что НАТО утрачивает здравый смысл в своём развитии и утрачивает инициативу», — добавил он.
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До середины июня 2022 года Россия должна представить суду округа Колумбия (США) свою позицию по искам контролируемых украинским олигархом Игорем Коломойским компаний.
Сумма иска — $34,6 млн — это заявленная «компенсация за экспроприацию крымских активов».Также на russian.rt.com «Охота на российские активы»: юристы оценили перспективы исков компаний Коломойского к РФ в США