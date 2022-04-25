«Высокоточным оружием большой дальности»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов НПЗ в Кременчуге

Ночью 25 апреля на окраине Кременчуга были уничтожены объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что для поражения целей было задействовано высокоточное оружие большой дальности. Кроме того, ракетные войска в течение ночи нанесли 19 ударов, ликвидировав сосредоточения живой силы и военной техники.