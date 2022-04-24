«Прихожане провели крестный ход»: военные РФ обеспечили безопасность посещения храмов в Херсонской области на Пасху
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24 апреля 2022
Украинские военнослужащие за 67 дней обстреляли ДНР более 2,2 тыс. раз, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За 67 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2208 фактов ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения — 1993», — говорится в сообщении.
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Военнослужащие ВДВ России оказали помощь тяжелораненому украинскому офицеру.
«В ходе разведывательно-поисковых действий российскими военнослужащими был обнаружен раненый военнослужащий ВСУ, которого оперативно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где оказали первую медицинскую помощь. После стабилизации состояния раненого вертолётом перевезли в медицинский отряд специального назначения ВДВ, где провели сложную операцию и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.
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Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ в боях с военными республики потеряли за сутки 53 человека и технику.
«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 53 украинских националиста, две огневые позиции 120-мм миномётов, два бронетранспортёра, одну БМП и одно грузовое транспортное средство. Захвачены одна БМП, две 122-мм гаубицы Д-30 и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.
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Силы Народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки, сообщили в ведомстве.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно 16 человек личного состава, три бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники», — говорится в заявлении.
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Украинские военнослужащие обстреляли Железную Балку и Старомихайловку, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По данным ведомства, ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 мм и четыре мины калибра 82 мм.
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Более 10,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России в Ростовской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
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Украинские военные за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и о трёх раненых мирных жителях, в том числе подростке», — говорится в сообщении.
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Более 400 человек эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«За минувшие сутки, с 08:00 23 апреля по 08:00 24 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 409 человек, включая 67 детей», — говорится в сообщении.
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Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 т гуманитарной помощи в Изюм и Купянск.
В перечень товаров вошли крупы, сахар, сгущённое молоко, средства личной гигиены, подгузники для детей, вода, а также яйца и куличи, освящённые в Белгородской области.
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Православные жители Херсона отметили праздник Пасхи, безопасность проведения пасхальных празднований обеспечивали российские военнослужащие, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что на время пасхальной ночи временная военно-гражданская администрация отменила комендантский час.