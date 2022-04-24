«Прихожане провели крестный ход»: военные РФ обеспечили безопасность посещения храмов в Херсонской области на Пасху

Российские военнослужащие обеспечили безопасность и свободное посещение верующими храмов в Херсонской области на Пасху, сообщили в Минобороны. Временная военно-гражданская администрация на время пасхальной ночи отменила комендантский час. В ведомстве добавили, что по окончании ночной службы прихожане провели крестный ход.