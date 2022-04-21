«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Мариуполь освобождён | штурма «Азовстали» не будет | пуск ракеты «Сармат»

В сегодняшнем стриме обсудим ход спецоперации на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь освобождён и готов возвращаться к мирной жизни. Остатки националистов заблокированы на территории комбината «Азовсталь», и президент Владимир Путин приказал не штурмовать завод. Продолжается наступление российских войск на востоке Украины. Сообщается, что жители освобождённых районов Харьковской области могут провести референдум о дальнейшей судьбе этих территорий.