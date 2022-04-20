Шольц опроверг возможность участия НАТО в боевых действиях на Украине
- РИА Новости
- © Илья Питалев
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20 апреля 2022
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Китай призывает отказаться от отправки на Украину тяжёлых вооружений.
«Это не будет способствовать миру, а лишь приведёт к эскалации конфликта и усугубит гуманитарную катастрофу», — заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
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19 апреля 2022
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики захватили стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, сообщает РИА Новости.
«Это была высота, которую нужно было взять, непосредственно преобладающая высота, с неё просматриваются все населённые пункты. Как на ладони — Донецкий. Отсюда стреляли всем оружием, которое было. В основном это были гранатомёты и «Грады» по Донецкому, Фрунзе, Голубовскому, куда доставали», — сказал военный ЛНР Евгений.
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Никто не воспользовался гумкоридором для выхода с «Азовстали», сообщили в Минобороны.
«По состоянию на 22:00 мск 19 апреля указанным коридором никто не воспользовался», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении российских военных, сообщил сотрудник силовых структур РФ.
«Наталья Назаренко сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими, после чего отправила фото своему сожителю, который служит в ВСУ. Таким образом, женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом нанесли удар», — цитирует его РИА Новости.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Джо Байдену усилить Украину для того, чтобы «любое новое вторжение со стороны России стало невозможным», сообщает ТАСС.
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120 гражданских, прятавшихся в подвале в районе проходной комбината «Азовсталь» в Мариуполе, вышли к военным Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«Они на проходной были в подвалах», — пояснил он.
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НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы все едины в этом: масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне», — цитирует Шольца РИА Новости.
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Страны НАТО продолжают придерживаться позиции, что альянс не должен становиться стороной боевых действий на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС.
«Мы все едины в этом — масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне», — цитирует Шольца РИА Новости.
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Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря, сообщило агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства.