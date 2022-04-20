Шольц опроверг возможность участия НАТО в боевых действиях на Украине

Страны НАТО считают, что альянс не должен становиться участником боевых действий на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС. Он также отметил, что бундесвер практически исчерпал возможности поставок оружия Украине.

РИА Новости

© Илья Питалев