«Активно используются ложные базовые станции»: начальник войск РЭБ рассказал о попытках НАТО прослушивать телефоны

Спецслужбы стран НАТО предпринимают активные попытки для осуществления прослушки мобильных телефонов, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин. По его словам, для этого используются ложные базовые станции, что может позволить им выборочно заблокировать абонентов и дезинформировать их. Между тем российские военные специалисты создали систему противодействия несанкционированному доступу к данным абонентов.