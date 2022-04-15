«Активно используются ложные базовые станции»: начальник войск РЭБ рассказал о попытках НАТО прослушивать телефоны
- globallookpress.com
-
15 апреля 2022
Мальчик 2020 года рождения, получивший при обстреле со стороны Украины проникающее ранение головы, транспортирован из Брянской области в Москву, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, ребёнок проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, передаёт ТАСС.
-
Военный корреспондент Семён Пегов в стриме «Летучка» прокомментировал текущую ситуацию с освобождением российскими войсками Мариуполя.
«То, что сейчас остаётся, — уничтожение или пленение той группировки, которая осталась на «Азовстали», — заявил он.
По его словам, далее последует так называемый авдеевский котёл.
«Город Авдеевка находится в непосредственной близости от столицы ДНР. Там сконцентрирована куда большая сила противника, чем в Мариуполе. Авдеевка все восемь лет находилась на линии фронта, укрепрайоны там создавались тоже годами», — отметил военкор.
-
Корреспондент RT Дон Кортер в эфире RT рассказал, как изменилась риторика Запада в отношении неонацистских батальонов ВСУ с началом спецоперации.
-
Сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса более 700 т гуманитарной помощи.
14 автомобильных колонн привезли жителям Донбасса и Украины воду, детское питание, продукты и предметы первой необходимости, а также стройматериалы.
-
Международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе, сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
«Конечно, недостаточно реакции. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим и общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется», — приводит РИА Новости его слова.
Фадеев добавил, что россияне в настоящее время находятся «в положении травимого народа». Российская сторона предпринимает попытки защитить соотечественников за рубежом, но возможностей «очень мало», так как «сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу».
-
Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц посетили Киев. Об этом сообщает газета The New York Times.
Сделали они это по приглашению украинских властей.
По данным газеты, помимо Киева, они посетили Бучу и Бородянку.
-
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил о необходимости нарастить объёмы поставок вооружения на Украину.
«Нужно увеличить количество и качество поставок оружия. Но мы обсуждаем это с нашими европейскими партнёрами и партнёрами по НАТО. До сих пор мы действовали как единое целое, в том числе и в этом вопросе, и будем продолжать делать это в будущем», — приводит его слова ТАСС.
Он напомнил, что в настоящее время поставки оружия из ФРГ не включают тяжёлые танки и истребители.
-
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.
«Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются... Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — приводит его слова РИА Новости.
Кирби отметил, что поставки Киеву оружия, оборудования и оказание помощи в сфере безопасности осуществляются ежедневно.
-
Сотрудники спецслужб стран НАТО активно прослушивают пользователей сотовой сети. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — рассказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что спецслужбы НАТО могут не только прослушивать мобильные телефоны и просматривать текстовые сообщения, но и выборочно блокировать абонентов.
При этом, по его словам, учёные НИИИ (РЭБ) создали систему противодействия несанкционированному доступу к данным абонентов.
-
Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.