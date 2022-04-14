«1350 украинских морпехов»: в ДНР назвали численность сдавшихся в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе
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14 апреля 2022
В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. На аэродроме «Днепр» уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», — указал он.
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Поддержка властей Украины со стороны Вашингтона и Брюсселя стала кульминацией русофобского курса Запада, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины «анти-России», — сказал он в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об обсуждении властями Швеции и Финляндии планов по вступлению в НАТО.
«Общественное мнение Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам. И это при максимальных усилиях доморощенных пропагандистов.
Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет — то, как говорится, «он сам пришёл», — написал он в Telegram.
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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о договорённости с рядом металлургических компаний по установлению фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
По его словам, ведётся системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов.
«Так, с рядом компаний выработана договорённость по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — приводит его слова РИА Новости.
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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что в Попасной и Рубежном националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре.
«В Попасной просто половина стёрта с лица земли. Они целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре, где даже наших подразделений нет», — заявил Марочко.
По его словам, силы ЛНР специально стоят на окраине Попасной и не заходят в этот населённый пункт, чтобы не подвергать мирное население опасности.
«Но они всё равно бьют. Такая же ситуация и в населённом пункте Рубежное», — сказал он.
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Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 127, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; незаконное лишение свободы; истязание)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 марта несколько российских военнослужащих были захвачены в Запорожской области Украины, а затем переданы сотрудникам СБУ, которые в течение десяти дней незаконно их удерживали. При этом в отношении россиян систематически применялись физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции.
Ещё две группы российских военнослужащих, выполнявших задачи спецоперации, были захвачены в Николаевской области Украины 2 и 5 марта. К ним сотрудниками СБУ также применялись физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить озвучить ложную информацию о происходящих событиях.
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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что в Попасной и Рубежном националисты целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре.
«В Попасной просто половина стёрта с лица земли. Они целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре, где даже наших подразделений нет», — заявил Марочко.
По его словам, силы ЛНР специально стоят на окраине Попасной и не заходят в этот населённый пункт, чтобы не подвергать мирное население опасности.
«Но они всё равно бьют. Такая же ситуация и в населённом пункте Рубежное», — сказал он.
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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» рассказал о ходе спецоперации по защите Донбасса на территории республики.
По его словам, за истекшие сутки было зафиксировано два обстрела по двум населённым пунктам ЛНР. Он отметил, что разрушений и жертв среди гражданского населения нет.
Марочко добавил, что можно констатировать снижение активности со стороны украинских войск.
«Но это вызвано рядом факторов. Прежде всего, позавчера дали прикурить хорошо нацистам, у них огромные потери в живой силе и технике. Сейчас они отходят от последствий ответных ударов подразделений Народной милиции и огневого воздействия Российской Федерации», — заявил он.
По его мнению, если операция будет продолжаться в таком темпе, то «скоро на тех участках местности просто не останется ни одного нациста». Он добавил, что «только с начала недели уже на территории ЛНР уничтожен целый батальон».
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Российские военнослужащие доставили более 30 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Предметы первой необходимости и продуктовые наборы прежде всего были переданы семьям с детьми.
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По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.