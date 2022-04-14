«1350 украинских морпехов»: в ДНР назвали численность сдавшихся в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что к вечеру 13 апреля в Мариуполе в плен сдались 1350 украинских морпехов из 36-й бригады ВФУ. Ранее в Минобороны РФ также заявляли о пленённых украинских военнослужащих. При этом в Следственном комитете подчёркивали, что с военнопленными будут проведены следственные действия в рамках уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине.

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