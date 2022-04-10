«Фундаментальная трансформация»: Столтенберг заявил о планах НАТО увеличить присутствие на востоке Европы

НАТО наблюдает новую реальность для европейской безопасности на фоне спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в настоящее время НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации». В ближайшие месяцы на востоке Европы будет существенно увеличено число военных альянса, добавил он. В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО. В них, в частности, говорилось о нерасширении альянса на восток.