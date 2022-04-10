«Фундаментальная трансформация»: Столтенберг заявил о планах НАТО увеличить присутствие на востоке Европы

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Роман Шимаев
НАТО наблюдает новую реальность для европейской безопасности на фоне спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в настоящее время НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации». В ближайшие месяцы на востоке Европы будет существенно увеличено число военных альянса, добавил он. В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО. В них, в частности, говорилось о нерасширении альянса на восток.
«Фундаментальная трансформация»: Столтенберг заявил о планах НАТО увеличить присутствие на востоке Европы
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  • 10 апреля 2022

    Украина намерена приобрести 35 единиц боевых машин пехоты Marder у немецкого оборонного концерна Rheinmetall, сообщила газета Bild am Sonntag.

    При этом ранее издание Die Welt сообщило об отказе Берлина передать Киеву 100 БМП Marder. 

  • Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company временно откажется от проведения новых клинических исследований в России и новых инвестиций из-за событий на Украине.

    Как сообщает РИА Новости, компания проводила клинические испытания в области редких заболеваний нервной системы и рака лёгких.

  • ФРГ будет зависеть от российского газа по меньшей мере ещё два года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кёльне Михаэля Хютера.

    «Мы будем зависеть от российского газа как минимум ещё два года», — приводит РИА Новости сообщение.

    В материале подчёркивается, что введение эмбарго на поставки газа из России привело бы к остановке работы ряда компаний и отраслей экономики.

    «Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заключается в статье.

  • НАТО находится на пути фундаментальной трансформации на фоне специальной военной операции РФ на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Sunday Times. Он отметил, что в ближайшие месяцы на восточном фланге будет увеличено число военнослужащих НАТО.

    «То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — цитирует его ТАСС.

  • Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.

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