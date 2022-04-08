Почти 1,2 тыс. тонн: МЧС России доставило гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину
- Архивное фото: 20 марта 2022 года
- © РИА Новости / Максим Блинов
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08 апреля 2022
Российские военные эвакуировали более 300 мирных жителей из сёл Александровка и Станислав в Херсонской области. Уже больше недели их обстреливают ВСУ, сообщили в Минобороны России. Некоторым людям оказали медпомощь.
По их словам, они живут в подвалах с 30 марта. Российские военные отвезли пожелавших уехать в города Белозёрка и Херсон к родственникам.
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Правительство РФ увеличило финансирование на разовые выплаты по 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Региональные бюджеты получат средства на выплату разовой финансовой помощи в размере 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, бюджетные трансферты из резервного фонда правительства направят семи российским регионам.
По информации кабмина, объём выделенных средств составит около 600 млн рублей.
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Руководитель проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева сообщила, что жители освобождённых территорий Украины боятся, что Россия бросит их.
«Очень много людей говорят: «А вы нас не бросите? Не оставите?» И это происходит буквально везде», — сказала она в ходе стрима «Летучка».
Она добавила, что, по словам местных жителей, во время раздачи российской гумпомощи находятся люди, которые снимают, кто её берёт: «Фотографируют и говорят, что они это всё отправляют на территорию Украины. Когда они придут [украинские власти], этим людям переломают руки».
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Конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Он призвал к оказанию гуманитарной помощи украинскому населению, передаёт ТАСС.
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Российские военнослужащие доставили более 60 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям города Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«В сопровождении военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объёмом более 60 т на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающимся жителям города и его окрестностей», — говорится в сообщении.
- Российские военнослужащие доставили более 60 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям города Изюма
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Основные события спецоперации на Украине 7 апреля.
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Япония планирует постепенно сокращать импорт российского угля. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
«Мы будем сокращать импорт. В конечном счёте мы будем стремиться к тому, чтобы не импортировать (уголь из России. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.
Хагиуда также отметил, что власти Японии ищут альтернативу российскому углю.
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Финляндия планирует подать заявку на членство в НАТО в мае, пишет газета Iltalehti со ссылкой на комитет по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии.
«В настоящее время создана отдельная рабочая группа партийных лидеров для подачи заявки на членство в НАТО, сигнализирующая руководству государства о том, что солидное большинство парламентских партий и членов парламента поддерживает заявку на членство», — говорится в сообщении.Также на russian.rt.com Iltalehti: Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае
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Украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА» — крупнейшего в мире производителя алмазов.
Американское казначейство предписало физическим и юридическим лицам США завершить все финансовые операции с компанией до 7 мая 2022-го.
Также под рестрикции попали восемь россиян и 29 организаций из России, связанных с Объединённой судостроительной корпорацией.
При этом Министерство финансов США исключило из-под антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.