Почти 1,2 тыс. тонн: МЧС России доставило гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину

В республики Донбасса и на Украину автомобильными колоннами большегрузов МЧС России доставлено почти 1,2 тыс. тонн гуманитарного груза, сообщили в министерстве. Речь идёт о бутилированной воде, детском питании, предметах первой необходимости, стройматериалах и другой продукции.

Архивное фото: 20 марта 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов