«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой ВСУ над военными РФ

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Равнодушная реакция американских властей на подтверждение видеоматериала с хладнокровным убийством украинскими боевиками российских военнопленных свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине, заявили в посольстве РФ. В дипмиссии отметили, что данный инцидент не получает широкой огласки в США, также отсутствуют призывы к расследованию или наказанию виновных. Подобная ситуация вызывает недоумение, подчеркнули российские дипломаты.
«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой ВСУ над военными РФ
  • РИА Новости
  • © Михаил Тургиев
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 07 апреля 2022

    Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о необходимости перестроить архитектуру международной безопасности. Она отметила, что срок действия Основополагающего акта Россия — НАТО «уже прошёл».

    «Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает», — рассказала она газете The Telegraph.

  • Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в канадский МИД из-за ситуации в украинском городе Буче.

    «Сегодня (6 апреля. — RT) был приглашён к первому замминистра иностранных дел Марте Морган, которая заявила политический демарш по поводу ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России, среди прочего сделав ударение на ситуации в Буче», — цитирует его ТАСС.

    Степанов сообщил, что изложил позицию российской стороны в связи с инцидентом.

  • Санкции в отношении России привели к международной изоляции Запада. Такое мнение выразил немецкий экономист Андреас Бек в статье для NTV.

    Он отметил, что многие страны, включая Китай, Индию, Израиль, не присоединились к санкциям в отношении России.

    Несмотря на санкционное давление, Россия остаётся важным поставщиком алюминия и никеля для Германии и США, отметил эксперт.

  • Приостановка работы России в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций может иметь разрушительные последствия для самой организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН», — цитирует его РИА Новости.

  • Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал видеозапись с расправой над пленными и раненными на Украине российскими военными: «Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы».

  • Ранее газета The New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеозаписи с расправой над пленными и раненными на Украине российскими военными.

    «На видео, опубликованном в интернете в понедельник и верифицированном The New York Times, предположительно, запечатлено, как группа украинских солдат убивает российских военных», — сообщила газета.

    В статье редакция NYT ссылается в том числе на сообщения британского журналиста Оза Катерджи.

  • Равнодушная реакция властей Соединённых Штатов Америки на видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских боевиков над российскими военнопленными, свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона, говорится в опубликованном заявлении посольства РФ в США.

    «Может, уже хватит покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей? Хвалёная американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство», — подчеркнули в дипмиссии.

  • Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить