«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой ВСУ над военными РФ
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
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07 апреля 2022
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о необходимости перестроить архитектуру международной безопасности. Она отметила, что срок действия Основополагающего акта Россия — НАТО «уже прошёл».
«Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает», — рассказала она газете The Telegraph.
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Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в канадский МИД из-за ситуации в украинском городе Буче.
«Сегодня (6 апреля. — RT) был приглашён к первому замминистра иностранных дел Марте Морган, которая заявила политический демарш по поводу ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России, среди прочего сделав ударение на ситуации в Буче», — цитирует его ТАСС.
Степанов сообщил, что изложил позицию российской стороны в связи с инцидентом.
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Санкции в отношении России привели к международной изоляции Запада. Такое мнение выразил немецкий экономист Андреас Бек в статье для NTV.
Он отметил, что многие страны, включая Китай, Индию, Израиль, не присоединились к санкциям в отношении России.
Несмотря на санкционное давление, Россия остаётся важным поставщиком алюминия и никеля для Германии и США, отметил эксперт.
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Приостановка работы России в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций может иметь разрушительные последствия для самой организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН», — цитирует его РИА Новости.
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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал видеозапись с расправой над пленными и раненными на Украине российскими военными: «Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы».
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Ранее газета The New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеозаписи с расправой над пленными и раненными на Украине российскими военными.
«На видео, опубликованном в интернете в понедельник и верифицированном The New York Times, предположительно, запечатлено, как группа украинских солдат убивает российских военных», — сообщила газета.
В статье редакция NYT ссылается в том числе на сообщения британского журналиста Оза Катерджи.
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Равнодушная реакция властей Соединённых Штатов Америки на видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских боевиков над российскими военнопленными, свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона, говорится в опубликованном заявлении посольства РФ в США.
«Может, уже хватит покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей? Хвалёная американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство», — подчеркнули в дипмиссии.
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Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.