«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой ВСУ над военными РФ

Равнодушная реакция американских властей на подтверждение видеоматериала с хладнокровным убийством украинскими боевиками российских военнопленных свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине, заявили в посольстве РФ. В дипмиссии отметили, что данный инцидент не получает широкой огласки в США, также отсутствуют призывы к расследованию или наказанию виновных. Подобная ситуация вызывает недоумение, подчеркнули российские дипломаты.