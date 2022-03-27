«Обеспечили их безопасность»: в Минобороны заявили об эвакуации 90 граждан РФ, Молдавии и Украины из Херсонской области

Российские военные организовали безопасную эвакуацию 90 граждан РФ, Молдавии и Украины из Херсонской области, заявили в Минобороны России. На центральной площади Херсона военнослужащие разместили в автобусах всех желающих покинуть место проведения спецоперации. Позднее все гражданские были безопасно доставлены на территорию России.

РИА Новости

© Виталий Белоусов