«Обеспечили их безопасность»: в Минобороны заявили об эвакуации 90 граждан РФ, Молдавии и Украины из Херсонской области
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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27 марта 2022
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что действующая администрация США виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а американский лидер Джо Байден «убил американскую мечту».
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — цитирует РИА Новости Трампа.
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Российские военнослужащие помогли безопасно эвакуироваться из Херсонской области 90 гражданам России, Молдавии и Украины, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдавии и Украины», — сказано в сообщении.
Российские военные обеспечили безопасную погрузку всех желающих уехать из районов проведения военной спецоперации на автобусах и в составе автомобильных колонн на личном транспорте.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры идут «ни шатко ни валко».
«Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят переговоры. Ни шатко ни валко, растягивают, затягивают», — заявила она в эфире канала «ТВ-Центр».
Она отметила, что инициатива по началу переговорного процесса принадлежала украинской стороне.
«Это же была их инициатива, видимо, сигнал того, что они хотят переговоров. На самом деле они никогда за эти долгие годы их не хотели. Это всегда для них были манёвры для того, чтобы отвести взгляд, нарастить военный потенциал, продолжать изничтожать всеми способами, но при этом делать вид, что они, конечно, за мир и за переговорный процесс», — заключила Захарова.