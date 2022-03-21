«Подтверждены многочисленные факты геноцида»: МО РФ запустило проект о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ
- РИА Новости
- © Яков Халип/ mil.ru
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21 марта 2022
2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США. Такое утверждение сделал экономист Егор Клопенко.
Говоря о последствиях блокировки на Западе российских резервов на $300 млрд, он назвал это беспрецедентным поступком, который означает «политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран».
«Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай», — цитирует его агентство «Прайм».
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в интервью РИА Новости рассказала о действиях украинских националистов на освобождённой территории Волновахи.
«Людей сгоняли в подвал школы, по периметру ставили три танка и начинали расстреливать здание этой школы, зная, что там находятся люди. Дать оценку таким хладнокровным действиям действительно очень тяжело. Разговаривала с представителями и с работниками станции переливания крови. Они рассказывали, как над ними издевались, как бомбили их станцию, как выносили всю аппаратуру, их имущество, которое находилось на территории данного объекта. Как люди пытались выехать, а нацбатальоны и представители ВСУ их просто не выпускали, а те люди, которые всё-таки приняли решение выезжать, были расстреляны — и расстреляны целыми семьями. Вот это всё является военными преступлениями», — сказала она.
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На Украине действительно есть биолаборатории, которые финансируются на деньги американских налогоплательщиков, сказал бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью Real America's Voice.
По его словам, на этих объектах работают «над неизвестно какой заразой, чтобы обрушить на российский народ».
«Действия Путина оборонительные, не наступательные. Но в мейнстримных СМИ вы этого не прочтёте», — подчеркнул он.
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Более 150 т гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтёры объединённого штаба #МыВместе, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населённого пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасов к ним.
Техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР, сообщает Минобороны РФ.
- Брошенная техника ВСУ
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Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CBS заявил, что власти Соединённых Штатов готовы расширить рестрикции против России, затронув больше российских банков и секторов экономики, включая нефтяной и газовый.
«Мы можем расширить наши санкции... которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», — рассказал Сингх.
Он объяснил, что это включает большее число банков и секторов, которые ранее затронуты не были.
«В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы», — заключил чиновник.
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Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что на Западе ситуацию вокруг Украины трактуют неверным образом.
«Ситуация на Украине даже отдалённо не напоминает то, о чём нам говорят. Суть её в том, что украинцы использовали свою территорию для размещения ракетных пусковых установок двойного запуска — для ракет, которые были бы направлены на Россию», — сказал он в интервью Real America's Voice.
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинские власти не затягивать с признанием воссоединения Крыма с Россией.
«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением», — цитирует его РИА Новости.
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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова призвала жителей освобождённых населённых пунктов Донецкой Народной Республики подходить в правоохранительные органы и писать заявления о случаях мародёрства со стороны украинских военных.
«Что касается фактов мародёрства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились... Люди их прекрасно знают — и фамилии, и имена, и отчества», — сказала она в разговоре с РИА Новости.
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что мариупольский аэропорт был украинской тайной тюрьмой-«библиотекой», где происходили пытки и убийства заключённых, а также находятся массовые захоронения.
«Глава освобождённого посёлка Талаковка рассказал, что при ВСУ главное было — закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали в мариупольский аэропорт», — сказала она в разговоре с РИА Новости.
По её словам, при освобождении ранее оккупированных украинскими военными территорий ДНР вскрываются новые вопиющие свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов и киевских властей в Донбассе.
«Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики», — подчеркнула она.
Морозова указывает на то, что украинская власть пыталась уничтожить весь русскоязычный народ Донбасса: «Но я уверена, что этого у неё не получится. И вот тот фашизм, который сейчас процветает на территории Украины, будет уничтожен нами».