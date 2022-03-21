«Подтверждены многочисленные факты геноцида»: МО РФ запустило проект о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

На сайте Министерства обороны РФ появился новый историко-познавательный проект «Архивы помнят всё… Преступления украинских националистов забвению не подлежат». В нём приводятся документы, рассказывающие о зверствах украинских националистов в отношении собственного народа. «Бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие», — подчеркнули в МО РФ.

РИА Новости

© Яков Халип/ mil.ru