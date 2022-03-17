«Провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца»: Кадыров сообщил о спасении спецназовцев под Мариуполем

В районе Мариуполя подразделениям Вооружённых сил РФ удалось провести спецоперацию по прорыву «бандитского кольца», в которое попала группа российских спецназовцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сначала действия координировались по радиосвязи с окружёнными, после чего началось стремительное отступление «бандеровцев под огневым натиском российских бойцов».

РИА Новости

© Иван Родионов