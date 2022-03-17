«Провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца»: Кадыров сообщил о спасении спецназовцев под Мариуполем
- РИА Новости
- © Иван Родионов
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17 марта 2022
Основные события спецоперации на Украине 16 марта — в видео RT.
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Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине, говорится в комментарии посольства РФ в США в связи с публикациями американских СМИ об атаке на драматический театр Мариуполя.
«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — говорится в сообщении.
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Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
По данным источника ТАСС, заседание запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.
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Мариуполь скоро преобразится и зацветёт мирной жизнью, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветёт мирной жизнью. Этому поспособствует и весна. Она, как правило, несёт победу над фашизмом. И это символично», — написал он в своём Telegram-канале.
Кадыров сопроводил пост видео, на котором чеченские спецназовцы передвигаются по городу. По его словам, военнослужащие недовольны только тем, что «бандеровцы и шайтаны бросают им вызов» и угрожают лишь перед камерами, а встретить их не доводится.
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Подразделения Донецкой Народной Республики проводят проверку всех выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчин проверяют, в частности, на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, а также на наличие татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
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Корреспондент RT Игорь Жданов поговорил с пилотом вертолёта Ка-52.
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Российские подразделения в районе Мариуполя освободили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились на протяжении нескольких дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, в ходе спецоперации российским военным сначала удалось прорвать кольцо в координации действий по радиосвязи с окружёнными, после чего украинские войска начали отступление под огневым натиском.
«Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.
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