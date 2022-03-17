«Провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца»: Кадыров сообщил о спасении спецназовцев под Мариуполем

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Роман Шимаев
В районе Мариуполя подразделениям Вооружённых сил РФ удалось провести спецоперацию по прорыву «бандитского кольца», в которое попала группа российских спецназовцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сначала действия координировались по радиосвязи с окружёнными, после чего началось стремительное отступление «бандеровцев под огневым натиском российских бойцов».
«Провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца»: Кадыров сообщил о спасении спецназовцев под Мариуполем
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов
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  • 17 марта 2022

    Основные события спецоперации на Украине 16 марта — в видео RT.

  • Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине, говорится в комментарии посольства РФ в США в связи с публикациями американских СМИ об атаке на драматический театр Мариуполя.

    «Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — говорится в сообщении.

  • Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

    По данным источника ТАСС, заседание запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.

  • Мариуполь скоро преобразится и зацветёт мирной жизнью, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветёт мирной жизнью. Этому поспособствует и весна. Она, как правило, несёт победу над фашизмом. И это символично», — написал он в своём Telegram-канале.

    Кадыров сопроводил пост видео, на котором чеченские спецназовцы передвигаются по городу. По его словам, военнослужащие недовольны только тем, что «бандеровцы и шайтаны бросают им вызов» и угрожают лишь перед камерами, а встретить их не доводится.

  • Подразделения Донецкой Народной Республики проводят проверку всех выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что мужчин проверяют, в частности, на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, а также на наличие татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

  • Корреспондент RT Игорь Жданов поговорил с пилотом вертолёта Ка-52.

  • Российские подразделения в районе Мариуполя освободили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились на протяжении нескольких дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — написал он в своём Telegram-канале.

    По его словам, в ходе спецоперации российским военным сначала удалось прорвать кольцо в координации действий по радиосвязи с окружёнными, после чего украинские войска начали отступление под огневым натиском.

    «Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.

  • Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям на Украине.

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