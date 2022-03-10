«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: биооружие на Украине | переговоры Лаврова и Кулебы | западный бизнес уходит

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RT
В сегодняшнем стриме: 15-й день спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Бои за Мариуполь уже идут в городских кварталах. Неонацисты блокируют любые попытки эвакуации мирных жителей. Украинская сторона запустила фейк об обстреле мариупольского роддома с целью дискредитации России. 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сторонам не удалось ни о чём договориться. Российское Минобороны продолжает публикацию документов о причинах начала спецоперации на Украине. Новая партия документов свидетельствует о готовившемся наступлении ВСУ на Донбасс, а также о разработке биологического оружия на территории Украины. Ведущие: Анатолий Кузичев и Оксана Бойко.

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