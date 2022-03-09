«Скрытая подготовка»: Минобороны РФ сообщило о намерениях Киева начать наступательную операцию в Донбассе в марте

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине заполучили секретные документы командования украинской Нацгвардии, подтверждающие скрытую подготовку Киевом наступательной операции в марте 2022 года, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что оригиналы документов доказывают лживость заявлений руководства Украины о том, что они стремятся решить вопрос Донбасса «политико-дипломатическим путём». Пока непонятно, насколько в планирование операции по штурму донбасских республик были вовлечены руководство США и их союзники по НАТО, заключили в МО РФ.

РИА Новости

© Виталий Белоусов