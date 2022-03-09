«Скрытая подготовка»: Минобороны РФ сообщило о намерениях Киева начать наступательную операцию в Донбассе в марте
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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09 марта 2022
Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обозначил Россию как надёжного поставщика газа, передаёт РИА Новости.
«Вопрос о поставках газа достаточно также важен для нас, поскольку 45% потребностей Турции в этом ресурсе нам покрывает Россия. Как я уже говорил, РФ была надёжным поставщиком газа на протяжении примерно трёх с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится», — сказал он на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
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Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC. По его словам, необходимо открыть новую единую сеть полезного питания, используя для неё исключительно русские рецепты и отечественные продукты.
«Пусть она называется, например, «Наш ответ Чемберлену»: это более чем убедительно продемонстрирует неизменность антироссийской политики некоторых государств. Убеждён, что русский борщ и котлеты будут популярны не меньше, чем бургеры и картофель фри. Давно пора выкинуть из нашей страны этот западный фастфуд и опостылевшую многим символику из желтых букв «М» и профиля полковника Сандерса, который вообще похож на Троцкого», — цитирует его РИА Новости.
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Министр торговли США Джина Раймондо в интервью газете The New York Times пригрозила Китаю жёсткими мерами при несоблюдении антироссийских санкций.
По её словам, Россия «будет обхаживать другие страны, чтобы обойти санкции и контроль над экспортом».
Если США установят, что, например, производитель полупроводников SMIC в Шанхае осуществляет поставки в Россию, то «просто закроют её, не допустив использования своего оборудования и программного обеспечения», заявила она.
«Это нанесёт сокрушительный удар по возможностям Китая производить эти чипы», — подчеркнула она.
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Полное заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
- Заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков также отметил, что на документе о подготовке Киевом наступательной операции в Донбассе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования Нацгвардии Украины.
«Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооружённого захвата Луганской и Донецкой народных республик, об их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путём». Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», — указал он.
По его словам, остаётся непонятным только вопрос участия Запада в разработке военной операции Киева.
«Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО — все те, кто сегодня так печётся о мире на Украине», — подчеркнул Конашенков.
При этом известно, что соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове.
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Минобороны России опубликовало оригиналы боевого приказа Нацгвардии Украины, доказывающие подготовку Киевом наступления на Донбасс в марте этого года.
«Документ адресован начальникам Северного Киевского, Южного, Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.
В приказе, доведённом до командования органов управления Нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил в Донбассе», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, особое внимание украинской стороной было уделено вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией».
«Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших неудовлетворительные результаты психологического тестирования по критерию готовности к риску», — подчеркнул он.
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