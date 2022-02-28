«Нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»: в делегации РФ подвели итоги переговоров с Украиной

Россия и Украина подробно обсудили все «пункты повестки» переговоров об урегулировании ситуации, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым можно продолжить переговорный процесс. Обе делегации направились в свои столицы для консультаций. Следующая встреча запланирована на ближайшие дни на польско-белорусской границе, подчеркнул глава российской делегации.