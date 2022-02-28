«Нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»: в делегации РФ подвели итоги переговоров с Украиной
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
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28 февраля 2022
В США заявили, что не видят причин менять уровень готовности своих ядерных сил.
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Небензя: «Заявление Киева о том, что он готов к демилитаризации и денацификации, будет шагом к окончанию российской операции».
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«США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта», — сообщил постпред России Василий Небензя.
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Санкции коснулись и ряда российских журналистов. Под них попали Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Модест Колеров, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов.
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Кроме того, под санкции попали первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, замкомандующего Южным военным округом Алексей Авдеев, замкомандующего Южным военным округом Рустам Мурадов, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.
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Под очередные санкции ЕС попали глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков, предприниматели Алишер Усманов, Пётр Авен, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов.
Также ограничительные меры коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минстроя Ирека Файзулина, главы Минтранса Виталия Савельева, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.
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В ближайшие часы будет принято решение по блокировке RT и Sputnik на уровне ЕС, сообщили в МИД Франции.
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НАТО впервые в контексте коллективной обороны развёртывает элементы сил реагирования альянса. Об этом говорится в заявлении военного комитета.
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Последствия миномётного обстрела Донецка со стороны ВСУ, в результате которого погибли три человека, ещё семь получили ранения.
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В русскоязычном сегменте интернета обнаружено более 1 млн 300 тыс. фейков о событиях на Украине, заявила директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.