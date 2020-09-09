«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 9 сентября | Интервью Александра Лукашенко

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В сегодняшнем стриме: приговор Михаилу Ефремову — во всех смыслах. Алексей Навальный вышел из комы, но история с отравлением «Новичком» уже совсем не про него. В Томске Навального сопровождала таинственная Мария Певчих из Великобритании. Кто она? Тихановская обратилась к россиянам, призвав не поддаваться «влиянию лжи» о кризисе в Белоруссии. Не поддаёмся. Большое интервью Александра Лукашенко RT и другим российским СМИ.
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