«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 3 сентября | Навальный в повестке Минска

С Митей Леонтьевым и Марией Бутиной продолжаем серию специальных стримов, посвящённых протестам против Лукашенко. Сегодня: Лукашенко пообещал Мишустину перехваченную запись, якобы доказывающую, что отравление Навального «Новичком» — фальсификация. О чём в Минске договорились Мишустин и Лукашенко — прямое включение Кости Придыбайло, поработавшего в пуле российского премьера. Обсуждали, является ли политика Москвы в отношении белорусского кризиса вмешательством. Как бывшего министра Латушко, перешедшего на сторону оппозиции, переправляли в Польшу. Ждёт ли Белоруссию религиозный раскол. А также: Крым — чей? Версии Светланы Тихановской и Александра Лукашенко.