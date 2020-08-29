«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 29 августа

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С Митей Леонтьевым и Виталием Серукановым продолжаем серию специальных стримов, посвящённых протестам против Лукашенко. Сегодня — Белоруссия в международной повестке. «Дипломатическая бойня» по Лукашенко — на самом деле ещё сравнительно умеренная реакция США и Европы. Почему Тихановская — не Гуаидо? Эпопея с назначением американского посла в Минске — от Жоры Бабаяна. «Гроднонаш» и другие амбиции белорусских соседей. В гостях: Александр Гущин, Максим Юсин и Якуб Корейба. А ещё — любимое белорусское слово Кости Придыбайло (ШЫПШЫНА).
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