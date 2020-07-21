«Первым делом получил по шее от жены»: полицейский из Казахстана ради поимки педофила прыгнул с 13-го этажа

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в понедельник, 20 июля, лично поздравил майора полиции Бакытжана Бакирова с получением медали «За внесённый вклад в обеспечение правопорядка». Полторы недели назад оперативник угрозыска и его напарник провели в Алма-Ате спецоперацию по задержанию подозреваемого в педофилии и разбое, в ходе которой майор вслед за злоумышленником прыгнул в окно с 13 этажа. Бакиров поймал преступника на террасе 11-го этажа и удерживал его до прибытия подкрепления, но при падении сломал ногу. О подробностях резонансного задержания, о себе и своей семье самоотверженный полицейский рассказал в эксклюзивном интервью RT.

11 июля полицейские Алма-Аты проводили спецоперацию по задержанию злоумышленника, который, по данным стражей порядка, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и ограбил квартиру. Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, выпрыгнув из окна 13 этажа. Майор полиции Бакытжан Бакиров, не задумываясь последовал за ним и задержал преступника на террасе 11 этажа, куда они вдвоём приземлились.

При падении полицейский сломал ступню, но всё же смог поймать подозреваемого и удерживать его до прибытия подкрепления. За проявленную смелость его вместе с напарником наградили медалями. О том, что побудило его прыгнуть вслед за преступником в окно и как отреагировали близкие на его поступок, майор полиции Казахстана рассказал в интервью RT.

— Бакытжан, расскажите подробности спецоперации, после которой вы стали буквально национальным героем.

— Нам сообщили, что изнасиловали несовершеннолетнюю девушку и совершили ещё разбойное нападение — украли деньги, угрожая жизни. После этого была создана следственно-оперативная группа, которая работала на установление личности преступника и его местонахождения. Оказалось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На четвёртый день мы выяснили, где человек снимает квартиру, кто хозяева. И после этого 11 июля поехали на адрес вместе с напарником, старшим лейтенантом полиции Меиром Несипбаем, и хозяйкой квартиры.

Мы переоделись сантехниками и вместе с хозяйкой зашли в квартиру. А подозреваемый, видимо, как-то понял всё быстро и стал сразу убегать. Через окно. И я, особо не раздумывая, кинулся за ним. И мы с ним вместе упали с 13 этажа на 11, на балкон. В тот момент я даже не думал о том, что могу разбиться. Главная мысль была — поймать этого педофила.

Он и дальше хотел убегать, пришлось его держать, пока не пришла подмога. Я в итоге сломал ногу, после задержания преступника меня сразу же повезли в больницу. Сделали три операции. От госпитализации я отказался, поехал домой. Сейчас ещё принимаю обезболивающие препараты.

— Как давно вы работаете в полиции?

— С 2006 года. Всю жизнь работаю в уголовном розыске. На данный момент я старший оперуполномоченный в «убойном» отделе департамента полиции Турчинского района города Алма-Аты.

— Расскажите о себе и своей семье.

— В воскресенье, 19 июля, мне исполнилось 37 лет. У меня шестеро детей, четыре сына и две дочери. Жена — домохозяйка. Занимается воспитанием детей. Старшему сыну 11 лет, самые маленькие — близнецы (мальчик и девочка), им четыре месяца.

Внимание детям удаётся уделять только по воскресеньям, если честно. Работа отнимает очень много времени. Дети занимаются спортом: сыновья ходят на вольную борьбу, дочка — на танцы. Старший сын хочет быть врачом. На себя у меня свободного времени мало, хожу иногда в тренажёрный зал, занимаюсь рукопашным боем.

— Дети знают, какой героический поступок папа совершил?

— Конечно. Сегодня приезжал генерал поздравлять с наградой, потом звонил министр внутренних дел лично. Поздравил, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

— Как отреагировали коллеги и друзья на ваш поступок?

— В первую очередь «получил по шее» от жены и матери (смеётся). Они сильно испугались, ругали, что я так рискнул, у меня же дети, их всех ещё поднимать надо. Коллеги поздравляли, конечно. Друзья звонили из Новосибирска, Краснодара — они сначала не поняли, думали, что я с 13-го на 1 этаж упал. Были в шоке, конечно. Многие уже поздравили и ещё продолжают поздравлять с наградой.