«Даже не отрицал того, что сделал»: в Казахстане вновь открыли дело против подозреваемого в изнасиловании таксиста

В Казахстане вновь открыли дело об изнасиловании таксистом жительницы Павлодара Анастасии Алиевой. Инцидент произошёл в начале лета, однако полицейские прекратили расследование без проведения положенных экспертиз. Девушка написала обращения в надзорные органы, и следствие возобновили. Кроме того, идёт проверка в отношении сотрудников правоохранительных органов за «волокиту и низкое качество расследования». Между тем Алиева написала заявление на родственников таксиста, поскольку они, по словам потерпевшей, пытались шантажом и подкупом заставить девушку отказаться от претензий.

Полиция казахстанского Павлодара возобновила расследование дела об изнасиловании 29-летней Анастасии Алиевой таксистом. Нападение произошло в начале лета. Девушка обратилась в правоохранительные органы, однако местные полицейские закрыли дело, не проведя нужных экспертиз. Только после обращений в прокуратуру и правозащитные организации дело было снова открыто, а экспертизы (спустя четыре месяца) — проведены. Но теперь Алиеву преследуют родственники таксиста, угрозами и шантажом добиваясь, чтобы девушка забрала заявление из полиции.

Бросил на дороге и уехал

В начале июня 29-летняя жительница Павлодара Анастасия Алиева вместе со своим братом возвращалась из клуба. Субботней ночью общественный транспорт уже не ходил, так что девушка вызвала такси через популярное в Казахстане приложение. Брат вышел из машины у своего дома, а девушка поехала дальше, уткнувшись в смартфон. По её словам, водитель — 27-летний Марат — неожиданно остановил машину, пересел на заднее сиденье и набросился на девушку.

«Я могла только плакать и умолять его не делать этого. Он требовал, чтобы я замолчала. Я перестала сопротивляться, потому что боялась, что он меня убьёт», — с содроганием вспоминает Анастасия.

Когда всё закончилось, водитель вытащил плачущую Анастасию из автомобиля, вырвал из рук смартфон и уехал, сообщила девушка: «Кругом темно, четыре часа, непонятно, где я нахожусь. До дома дошла пешком. Мне всё казалось каким-то страшным сном. Утром сразу пошла в полицию».

В полиции приняли заявление Алиевой, но не изъяли у неё главную улику — платье, которое было на девушке той ночью. Также, как сообщила Анастасия, правоохранители не стали брать у неё кровь на анализ, хотя это обязательная процедура после изнасилования: так следователи узнают, находилась ли жертва в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то есть была ли она беспомощной.

«Не бери грех на душу!»

Злоумышленника оперативно вычислили через приложение для вызова такси. На первой очной ставке Марат всё отрицал, а потом, как рассказала Анастасия, начал извиняться. «Он говорил, что у него жена и двое детей, просил, чтобы я, пострадавшая от его же действий, не брала грех на душу! А следователь, который вёл дело, поинтересовался, помирились ли мы», — возмущается Алиева.

После первой очной ставки таксист, по словам девушки, предложил ей встретиться без свидетелей. Анастасия взяла с собой подругу. Во время встречи Алиева заявила, что он мог её чем-нибудь заразить. На это Марат, как утверждает девушка, ответил, что «чист, так как семейный человек». «То есть он даже не отрицал того, что со мной сделал!» — негодует она.

После второй очной ставки уголовное дело неожиданно закрыли. Девушка предполагает, что следователь мог так поступить, так как на ней не было следов удушения, синяков и ссадин.

В материалах следствия указано, что дело прекращено, так как нет состава преступления, а виновное лицо понимает, какое правонарушение оно совершило, добавила Алиева.

Борьба за правду

Узнав о прекращении расследования, Анастасия направила заявления главе местного департамента полиции и в прокуратуру. После обращений в надзорные органы сначала было открыто дело о краже смартфона — почти через три месяца с момента инцидента. И ещё через месяц у девушки наконец изъяли платье и взяли кровь на анализ. Алиева считает такую позднюю экспертизу сокрытием улик.

Параллельно девушка обратилась в правозащитную организацию «Не молчи», помогающую пострадавшим от насилия. «К сожалению, следователи, пользуясь правовой неграмотностью потерпевших, вводят их в заблуждение, нарушают их права, — пояснила RT руководитель организации Дина Смаилова. — А ведь потерпевшие очень часто скрывают случившееся даже от близких. Когда девушка сообщила нам о произошедшем, мы выступили в её защиту, в том числе и в СМИ».

История Алиевой вызвала широкий общественный резонанс. Местный департамент полиции возобновил расследование, а его руководство извинилось перед Анастасией за действия подчинённых.

«1 октября начальником департамента полиции области потерпевшая вместе с защитником была принята на личном приёме. Ход расследования взят на особый контроль», — сообщили RT в департаменте полиции Павлодарской области Республики Казахстан.

В ведомстве заявили, что департамент проводит досудебное расследование по факту изнасилования и хищения имущества гражданки. По делу дополнительно назначен ряд судебных экспертиз, результаты которых будут готовы в ближайшее время. Проверяются доводы подозреваемого и проводятся следственные действия с его участием, уточнили в департаменте полиции. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, с учётом личности и тяжести содеянного.

«За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управление собственной безопасности проводит служебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции. По результатам проверки будут приняты меры», — добавили в ведомстве.

Угрозы и шантаж

Тем временем в дело вмешались многочисленные родственники таксиста. Тётя Марата караулила Алиеву у подъезда вместе с его сёстрами и, по словам Анастасии, просила забрать заявление об изнасиловании и ограблении. «Предлагала мне деньги, бежала за мной, говорила, что от племянника ушла жена, что у него больная мама», — вспоминает девушка.

После этого визит Алиевой нанёс брат таксиста. Он узнал, что Анастасия работает врачом в одной из больниц, и, как говорит жительница Павлодара, пришёл туда с угрозами рассказать обо всём её начальству, если девушка не выйдет к нему поговорить.

«Я к нему спустилась, потому что на работе о случившемся никто не знает. И я не хочу, чтобы кто-то знал, — пояснила пострадавшая. — Он тоже предлагал мне деньги, от которых я отказалась. После этого я написала заявление на родственников Марата».

В областном департаменте полиции RT подтвердили, что установили личности близких родственников подозреваемого, которые приходили к потерпевшей и просили забрать заявление. В их отношении сейчас тоже проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

Правозащитники из «Не молчи» уверены, что на этот раз дело дойдёт до суда. Однако сама Анастасия Алиева опасается, что подозреваемый может избежать тюрьмы, поскольку судебные экспертизы проведены с четырёхмесячным опозданием.