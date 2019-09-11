«У него стиль резкий, с опорой на силовые методы»: Лавров о бывшем советнике по нацбезопасности президента США Болтоне

Глава российского МИД Сергей Лавров и его молдавский коллега Николай Попеску провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. В ходе встречи министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и проблемы международной повестки. RT вёл прямую трансляцию.