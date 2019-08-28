«Я должен ещё очень много сделать в профессии»: Вышинский в интервью RT после выхода из-под стражи

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский дал эксклюзивное интервью RT через несколько часов после решения суда в Киеве, который отпустил его под личное поручительство. Журналист находился в заключении около 470 дней. Москва неоднократно подчёркивала необоснованность обвинений в адрес Вышинского. В интервью он поблагодарил людей, которые поддерживали его, а также заявил, что намерен продолжать заниматься журналистикой. RT вёл прямую трансляцию.