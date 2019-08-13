До 20 августа: суд перенёс рассмотрение апелляции защиты Вышинского

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RT
Киевский апелляционный суд перенёс на 20 августа рассмотрение жалобы адвокатов главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление его ареста до 19 сентября. Журналист уже больше года находится под арестом, несмотря на призывы международных организаций и профессионального сообщества освободить его. RT вёл прямую трансляцию.

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