«Ни моральных, ни правовых основ»: Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража по иску «Укрнафты»
- РИА Новости
- © Александр Максименко
Российская сторона не признаёт законность решения, которое на днях вынес Гаагский арбитраж по иску украинской компании «Укрнафта», и намерена оспорить этот вердикт третейского суда. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — отметили в Минюсте.
В пресс-службе ведомства сообщили о намерении оспаривать это решение, используя для этого все доступные механизмы правовой защиты, которые предусмотрены международным правом и законодательством Швейцарии.
Ранее в ПАО «Укрнафта» заявили, что 12 апреля 2019 года Гаагский арбитраж вынес решение взыскать с Москвы $44,4 млн компенсации за «экспроприацию имущества» компании в Крыму. Речь идёт о 16 автозаправках и ряде административных помещений, над которыми «Укрнафта» утратила право собственности после референдума 2014 года.
Напомним, что ряд украинских компаний, включая «Нафтогаз» и «Укрнафту», несколько лет назад подали иск в Гаагский арбитраж на основании регламента Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) и межправительственного соглашения между Россией и Украиной от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Однако в Москве полагают, что этот документ «не может служить основанием для создания арбитражного трибунала для урегулирования претензий истцов», поскольку соглашение действует в отношении инвестиций. Являющееся же предметом спора имущество расположено на территории Крыма и Севастополя, которые ранее входили в состав Украины, а сейчас по итогам волеизъявления народа находятся в составе РФ.
Из-за своей позиции российская сторона не назначала официальных представителей на эти судебные процессы и не давала согласия на участие в них. Таким образом, РФ последовательно не признаёт юрисдикцию Гааги в серии фактически односторонних арбитражных разбирательств, хотя летом 2017 года третейский суд заявил о наличии у него соответствующей юрисдикции.
По словам адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, российская сторона в лице Минюста «совершенно правомочно» не соглашается с решением третейского суда, поскольку арбитры существенно нарушили равноправие сторон этого спора, вынося вердикт по делу «Укрнафты».
«Россия оспаривала юрисдикцию ещё на первом этапе подачи иска. К сожалению, швейцарский федеральный суд признал право украинской компании рассматривать это дело в международном арбитраже, то есть вопрос о юрисдикции в данном случае был на первом этапе решён в пользу истца, но рассматривался этот иск при отсутствии доводов России», — отметила Ярмуш.
«Притом что украинская сторона манипулировала арбитрами и использовала политический аспект в разрешении коммерческого спора, с моей точки зрения, рассматривая это дело, арбитры существенно нарушили баланс интересов двух сторон и право России — принцип равноправия сторон коммерческого спора», — заявила юрист.
Собеседница RT полагает, что это нарушение является одним из оснований для возможной отмены вынесенного арбитражного решения. Доводы российской стороны будут изложены в жалобе, которую должен будет рассматривать Федеральный верховный суд Швейцарии. Ярмуш добавила, что если вердикт не будет отменён, можно будет говорить о его политизированности и существенном нарушении прав РФ.
- Reuters
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В свою очередь, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара назвал политизированным собственно вердикт третейского суда в Гааге по делу «Укрнафты». Он напомнил, что это не единственное делопроизводство с подобными исковыми требованиями, находящееся сейчас в одной из международных структур.
«Украина пытается получить какие-то компенсации от России. Они в принципе иногда пытаются глобально поднять тему компенсаций за потерю Крыма... но мы понимаем, что у Украины нет никаких ни моральных, ни правовых основ для подобных заявлений и подобного делопроизводства», — отметил парламентарий.
«В принципе, сегодня единственная сторона, пострадавшая за 23 года нахождения Крымского полуострова в составе Украины, — это крымчане», — подчеркнул Ганжара.
Политик добавил, что сейчас по инициативе спикера Госдумы проводится оценка экономических потерь Крыма за время нахождения в составе Украины после развала СССР. По его словам, даже в первом приближении речь идёт о суммах более 1,5 трлн рублей — и это без учёта ущерба, нанесённого полуострову после референдума 2014 года.
«Если мы начнём подавать иски в различные международные инстанции относительно этого ущерба, то вряд ли на его компенсацию хватит нескольких украинских бюджетов», — отметил Ганжара.
Комментируя вердикт Гаагского арбитража, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в беседе с RT назвал вынесенное решение «абсолютно политическим» и неправомерным, призвав рассматривать этот вопрос в историческом контексте.
«Нужно брать всю историю Крыма, брать все вопросы, связанные с разводом между Россией и Украиной в момент распада Советского Союза. Это абсолютно неправомерная постановка вопроса, в том числе ещё и потому, что, с нашей точки зрения, в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, перестали действовать все нормы тогдашнего законодательства. Они были нарушены теми людьми, которые этот переворот совершали, и поэтому уход Крыма — это элемент распада украинской государственности», — заявил сенатор.
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