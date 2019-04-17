«Ни моральных, ни правовых основ»: Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража по иску «Укрнафты»

Россия не признаёт законность решения Гаагского арбитража о взыскании в пользу «Укрнафты» $44,4 млн компенсации за «экспроприацию имущества» компании в Крыму. В пресс-службе Минюста РФ также заявили о намерении оспаривать вердикт, используя для этого все доступные механизмы, предусмотренные международным правом. Российская сторона последовательно указывает на отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение серии исков украинских компаний к Москве, а также не участвует в этих процессах. Комментируя вынесенное решение, эксперты отмечают его возможную политизированность и полагают, что третейский суд существенно нарушил принцип равноправия сторон этого спора.

Российская сторона не признаёт законность решения, которое на днях вынес Гаагский арбитраж по иску украинской компании «Укрнафта», и намерена оспорить этот вердикт третейского суда. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — отметили в Минюсте.

В пресс-службе ведомства сообщили о намерении оспаривать это решение, используя для этого все доступные механизмы правовой защиты, которые предусмотрены международным правом и законодательством Швейцарии.

Ранее в ПАО «Укрнафта» заявили, что 12 апреля 2019 года Гаагский арбитраж вынес решение взыскать с Москвы $44,4 млн компенсации за «экспроприацию имущества» компании в Крыму. Речь идёт о 16 автозаправках и ряде административных помещений, над которыми «Укрнафта» утратила право собственности после референдума 2014 года.

Напомним, что ряд украинских компаний, включая «Нафтогаз» и «Укрнафту», несколько лет назад подали иск в Гаагский арбитраж на основании регламента Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) и межправительственного соглашения между Россией и Украиной от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Однако в Москве полагают, что этот документ «не может служить основанием для создания арбитражного трибунала для урегулирования претензий истцов», поскольку соглашение действует в отношении инвестиций. Являющееся же предметом спора имущество расположено на территории Крыма и Севастополя, которые ранее входили в состав Украины, а сейчас по итогам волеизъявления народа находятся в составе РФ.

Из-за своей позиции российская сторона не назначала официальных представителей на эти судебные процессы и не давала согласия на участие в них. Таким образом, РФ последовательно не признаёт юрисдикцию Гааги в серии фактически односторонних арбитражных разбирательств, хотя летом 2017 года третейский суд заявил о наличии у него соответствующей юрисдикции.

По словам адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, российская сторона в лице Минюста «совершенно правомочно» не соглашается с решением третейского суда, поскольку арбитры существенно нарушили равноправие сторон этого спора, вынося вердикт по делу «Укрнафты».

«Россия оспаривала юрисдикцию ещё на первом этапе подачи иска. К сожалению, швейцарский федеральный суд признал право украинской компании рассматривать это дело в международном арбитраже, то есть вопрос о юрисдикции в данном случае был на первом этапе решён в пользу истца, но рассматривался этот иск при отсутствии доводов России», — отметила Ярмуш.

«Притом что украинская сторона манипулировала арбитрами и использовала политический аспект в разрешении коммерческого спора, с моей точки зрения, рассматривая это дело, арбитры существенно нарушили баланс интересов двух сторон и право России — принцип равноправия сторон коммерческого спора», — заявила юрист.

Собеседница RT полагает, что это нарушение является одним из оснований для возможной отмены вынесенного арбитражного решения. Доводы российской стороны будут изложены в жалобе, которую должен будет рассматривать Федеральный верховный суд Швейцарии. Ярмуш добавила, что если вердикт не будет отменён, можно будет говорить о его политизированности и существенном нарушении прав РФ.

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В свою очередь, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара назвал политизированным собственно вердикт третейского суда в Гааге по делу «Укрнафты». Он напомнил, что это не единственное делопроизводство с подобными исковыми требованиями, находящееся сейчас в одной из международных структур.

«Украина пытается получить какие-то компенсации от России. Они в принципе иногда пытаются глобально поднять тему компенсаций за потерю Крыма... но мы понимаем, что у Украины нет никаких ни моральных, ни правовых основ для подобных заявлений и подобного делопроизводства», — отметил парламентарий.

«В принципе, сегодня единственная сторона, пострадавшая за 23 года нахождения Крымского полуострова в составе Украины, — это крымчане», — подчеркнул Ганжара.

Политик добавил, что сейчас по инициативе спикера Госдумы проводится оценка экономических потерь Крыма за время нахождения в составе Украины после развала СССР. По его словам, даже в первом приближении речь идёт о суммах более 1,5 трлн рублей — и это без учёта ущерба, нанесённого полуострову после референдума 2014 года.

«Если мы начнём подавать иски в различные международные инстанции относительно этого ущерба, то вряд ли на его компенсацию хватит нескольких украинских бюджетов», — отметил Ганжара.

Комментируя вердикт Гаагского арбитража, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в беседе с RT назвал вынесенное решение «абсолютно политическим» и неправомерным, призвав рассматривать этот вопрос в историческом контексте.

«Нужно брать всю историю Крыма, брать все вопросы, связанные с разводом между Россией и Украиной в момент распада Советского Союза. Это абсолютно неправомерная постановка вопроса, в том числе ещё и потому, что, с нашей точки зрения, в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, перестали действовать все нормы тогдашнего законодательства. Они были нарушены теми людьми, которые этот переворот совершали, и поэтому уход Крыма — это элемент распада украинской государственности», — заявил сенатор.