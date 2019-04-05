«Придётся пройти путь давления и унижений»: Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение. Он уверен, что ему удастся доказать «беззаконие» оппонентов. Политик считает свою отставку местью противников, уступивших ему на выборах. Согласно официальной позиции правительства, Ушакова подозревают в причастности к махинациям, связанным с транспортным предприятием Rīgas satiksme. Однако сам мэр отрицает обвинения. Опрошенные RT эксперты также считают, что Ушакова преследуют из-за его политических взглядов.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном правительственном вестнике.

«В соответствии с ч. 1 ст. 93 закона «Об органах местного самоуправления» я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы», — говорится в официальном сообщении.

Ушаков намерен оспорить такое решение в суде. Он считает его противоправным и непрофессиональным.

«Первое, что мы видим: те, кто в 2017 году проиграл выборы в Рижскую думу, теперь пытаются отомстить», — приводит фрагмент выступления Ушакова ТАСС.

Политик уверен, что успешно обжалует своё отстранение.

«Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все те беззакония, которые, подписав это распоряжение, совершил министр (Юрис Пуце. — RT)», — заявил Ушаков.

Ушаков выразил уверенность, что справится с предстоящими испытаниями и поблагодарил жителей Риги.

«Сейчас мне придётся пройти путь этого давления и унижений, но в моём характере вы можете не сомневаться. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями», — написал Ушаков в Facebook.

Пока же политик остаётся депутатом Рижской думы, но не может исполнять обязанности градоначальника.

«Их цель — не просто унизить Ушакова»

Министр Юрис Пуце, отправивший мэра Риги в отставку, заявил, что его решение не является политическим.

«Ни решение, ни проверка не были политическими. Выводы относительно этого не были политическими», — приводит РИА Новости высказывание Пуце. По его словам, Ушакова подозревают в нецелесообразном использовании средств из бюджета Риги.

В партии «Согласие», которую возглавляет Ушаков, раскритиковали решение министра. Так, депутат сейма Латвии от партии «Согласие» Регина Лочмеле-Лунева назвала поступок министра унизительным.

«Вот так, ночью, в демократической стране трусливые министры объявляют о том, что своим единоличным решением они отправляют в отставку мэра столицы. Мэра, получившего на выборах такое количество голосов, которое даже не снилось никому из этих лилипутов. Их цель — не просто унизить Ушакова. Их цель — унизить всех, кто за него голосовал. Унизить всех нас», — написала она в Facebook.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил в беседе с RT, что оппоненты Ушакова таким образом пытаются отстранить его от политической жизни.

«Руководство муниципальным советом и участие совета в политической и экономической жизни является принципиальным», — полагает эксперт.

По его словам, противники возглавляемой Ушаковым партии «Согласие» уже неоднократно применяли против политика не слишком честные приёмы.

«Политические противники Ушакова открыто добивались его отставки и дискредитации. Конечно, это шаг не улучшит отношения внутри латвийского общества, это будет способствовать противостоянию по политическим мотивам», — заключил эксперт.

«За гранью здравого смысла»

Ранее Ушаков допускал, что его отправят в отставку. «Вероятность того, что Пуце в ближайшие дни примет противоправное решение о моей отставке чрезвычайно высока», — говорил он 4 апреля в эфире телеканала LNT.

Претензии правительства к Ушакову касаются, в первую очередь, сотрудничества города с транспортным предприятием Rigas satiksme. Ранее министерство охраны окружающей среды и регионального развития призвало Ушакова дать разъяснения в связи с подозрениями в нарушениях. В свою очередь, градоначальник отметил, что указанные в письме Пуце нарушения недостаточны для отставки.

«Было бы странно, если бы я сейчас рассказывал, что работая эти 10 лет, я работал идеально. Но если мы говорим об этом разрекламированном письме Пуце, то в нём содержится 12 пунктов и на основании этих 12 пунктов отстранить мэра в правовом государстве невозможно. Всё, что там упоминается, относится или к другим созывам думы, что оценивать просто противоправно с точки зрения закона, или же это по существу является попыткой найти процедурные нарушения», — приводит ТАСС слова политика.

«Если этот процесс будет запущен, то, с одной стороны, это однозначно судебный процесс, а, с другой стороны, я хочу напомнить ,что это по существу скандал европейского масштаба, поскольку противоправно отправить в отставку мэра одной из европейских столиц — это уже за гранью здравого смысла», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, 30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в рабочем кабинете Ушакова и по месту его жительства. Позже в отставку ушёл и вице-мэр Риги Андрис Америкс. Ушаков отрицает все обвинения в злоупотреблениях.

«Самое главное, что я хочу сказать избирателям, которые полтора года назад на выборах поддержали наш список и меня лично — никаких противоправных действий я не совершал. С моей стороны было бы некорректным комментировать действия KNAB, но хочу отметить высокий профессионализм сотрудников Бюро», — написал он в Facebook.

9 февраля порядка трёх тысяч человек приняли участие в демонстрациях в поддержку мэра, а 11 февраля оппозиция в Рижской думе не смогла добиться отставки Ушакова.

«Я выбрал — пожертвовать своим постом»

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Он также возглавляет партию «Согласие», которая на выборах в латвийский парламент в 2018 году заняла первое место с 19,8% голосов. Однако тогда все другие прошедшие в Сейм партии сформировали правительственную коалицию, и представители партии Ушакова не вошли в кабмин.

«Главная причина войны против нас — это наши идеалы мира между латышами и русскоязычными жителями Латвии. Правящие отлично понимают, что, только разделяя наш народ по национальному признаку, они могут сохранить власть. А «Согласие» им в этом мешает», — отмечал 3 марта Ушаков.

В связи с этим мэр Риги принял решение участвовать в выборах в Европарламент. В случае избрания ему в любом случае придётся оставить пост мэра, даже если ему удастся отстоять право занимать должность градоначальника в суде.

«Я выбрал — пожертвовать своим постом, не держаться за кресло и дать команде «Согласия» и «Честь служить Риге!» возможность работать дальше. У меня нет никаких сомнений, что команда из 32 депутатов справится и продолжит политику, которой мы придерживаемся уже 10 лет, с 2009 года», — ранее сообщил Ушаков в Facebook.

Нил Ушаков является значимой фигурой для всей политической системы Латвии и одновременно с этим является представителем русскоязычного населения — тех сил, которые не имеют в своей основе антироссийскую платформу. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Поэтому в этом плане после того, как Ушаков был отстранён — это, безусловно, в негативном смысле скажется на политическом ландшафте Латвии», — сказал эксперт.

Он предположил, что у Ушакова большие перспективы стать депутатом Европарламента.

«Это я связываю с тем, что он является представителем пусть не доминирующей, но значительной части населения Латвии. В этом плане Европарламент, который прекрасно осознаёт, какая ситуация в Латвии, только приобретёт, если Ушаков сможет стать членом ЕП», — подытожил Данюк.