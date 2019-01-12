«Никто не прислушается»: как в России отреагировали на призыв Украины отменить право вето в Совбезе ООН

Киев выступает за поэтапную отмену права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Украины при организации Владимир Ельченко. В Совете Федерации России считают, что международное сообщество не обратит внимания на высказывания украинского дипломата, поскольку изменение существующей структуры приведёт лишь к возникновению разногласий. В Госдуме также отметили, что государства, играющие важную роль на мировой арене, не пойдут на такой шаг. В свою очередь, эксперты напомнили, что вопрос реформирования СБ ООН уже рассматривался специальной рабочей группой, но никаких изменений в уставе организации не последовало.

Международное сообщество никак не отреагирует на заявления постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о необходимости реформировать Совет Безопасности организации и лишить его членов права вето. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Украине надо как-то показать свою значимость, поэтому и звучат такие заявления. Они и до этого вносили разные предложения по реформированию Организации Объединённых Наций, в основном связанные с работой Совбеза. Конечно, никто к этому не прислушивается», — сказал Цеков в беседе с RT.

По его словам, именно «существующая структура определяла устойчивость организации» все годы её существования.

«Менять что-то сейчас — значит внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. На это не решатся государства, которые входят в Совет Безопасности. Так что Украина просто сделала заявление ради заявления», — подчеркнул сенатор.

Аналогичной точки зрения придерживается и зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, подобные заявления — только часть ставшей уже привычной антироссийской риторики, однако лишь немногие государства могут поддержать подобную инициативу.

«Украинский режим чётко и системно выполняет поручения Госдепа в плане дискредитации России. Естественно, это заявление — одно из многих, которые будут звучать в последние дни Порошенко и его правительства на различных международных площадках. Ни одно крупное государство не пойдёт на предложение Киева, — подчеркнул депутат. — Понятно, что некоторые прибалтийские страны его всё-таки поддержат с учётом антироссийской риторики. Но по всем этим заданным сценариям видно одно: как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне».

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Отметим, что в субботу, 12 января, на сайте украинского издания «Зеркало недели» была опубликована статья постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, в которой он затронул вопрос лишения членов СБ права вето. По мнению дипломата, российская сторона якобы злоупотребляет правом блокировки тех или резолюций.

«Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, особенно остро — в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности», — заявил Ельченко.

Подчеркнём, что Украина уже почти год пытается продвигать идеи о необходимости реформирования Совбеза ООН. В частности, эти предложения касаются процедуры применения вето. Как полагает глава украинского МИД Павел Климкин, Москва якобы опасается лишиться такой возможности.

«ООН требует немедленного реформирования. Необходимо лишить права вето страну-агрессора», — восклицал украинский лидер Пётр Порошенко в апреле 2018 года.

В ноябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель украинской делегации в очередной раз указал на значимость пересмотра нынешней системы блокировки документов для Киева.

Долговременный вопрос реформирования Совбеза ООН

Как считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, не стоит ожидать, что другие страны — члены СБ прислушаются к позиции Украины.

«Украина может хотеть или не хотеть, выступать или не выступать. Это её личное право. Такие уважаемые страны, как Япония, Индия, Германия, ещё двадцать лет назад выступали за реформу ООН и Совбеза. Но до сих пор всё по-старому», — сообщил он.

Напомним, что Совет Безопасности ООН был сформирован в 1946 году. Правом вето обладают пять его постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

«До сих пор никто из них не изъявлял желания с этим правом расстаться. Если хоть одна из этих стран не поддерживает резолюцию, она не проходит. А изменения устава ООН и так далее возможны только решением Совета Безопасности», — пояснил Ищенко.

При этом в 1993 году была создана рабочая группа по реформированию действующего органа всемирной организации. Одним из пунктов являлся вопрос отмены права вето. Однако ни по этому, ни по другим темам повестки страны — члены ООН договориться не смогли.

Также заметим, что Москва выступает за структурное обновление состава Совбеза ООН. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, текущий состав органа «не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире». В этой связи представитель российского постпредства при ООН Алексей Богуславский указывал, что число непостоянных членов СБ ООН следует пополнить за счёт «развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки».