«Сделали приятное США»: Украина предложила изменить процедуру применения вето в Совбезе ООН

Делегация Украины в ООН предложила изменить процедуру применения вето в Совете Безопасности. Представители Киева считают, что благодаря праву вето одна делегация способна «полностью парализовать Совбез». По мнению экспертов, инициатива направлена, в первую очередь, против России и таким образом украинские власти хотят угодить Вашингтону. О стремлении Украины ограничить возможности Москвы в ООН — в материале RT.

Украина считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН, в частности — изменить процедуру применения права вето. Об этом говорится в заявлении украинской делегации на межправительственных переговорах относительно реформирования организации.

«Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности», — цитирует «Укринформ» заявление.

Отмечается, что Украина и остальные члены Совбеза в течение последних двух лет стали свидетелями наличия «институционных недостатков» организации.

По мнению украинской делегации, право вето означает, что «только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми».

Как подчеркнули украинские дипломаты, в последние годы было «слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето».

Кроме того, украинская сторона указала и на другие «проблемные места» Совбеза, в частности — заявления и предложения, которые не приводят ни к каким результатам, а также «переговоры ради переговоров».

«Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдём даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — подчеркнул представитель Киева.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не затягивать с реформами, выразив надежду на достижение результата уже в нынешнем году.

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«Лезут в американские авантюры»

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, инициатива Украины по изменению процедуры применения права вето в Совбезе ООН направлена прежде всего против России.

«Украина хочет сделать приятное американцам. Им самим несолидно такое требовать, поскольку Россия является равноправным партнёром США в Совбезе ООН. Поэтому они перекладывают эту неблагодарную обязанность на Украину, которая с удовольствием лезет в любые авантюры, куда её втягивают американские партнёры. И делает это с упоением», — сказал он в беседе с RT.

Политолог также отметил, что упразднение права вето может привести к очень серьёзным последствиям.

«Украина неоднократно уже пыталась протащить под тем или иным соусом такое решение, которое просто убьёт институт ООН, потому что всё зиждется именно на праве вето стран — постоянных членов Совбеза ООН, способных остановить любую авантюру, которую пытается организовать или в которую пытается втянуть остальных какая-нибудь другая страна», — подчеркнул Мухин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT заявил, что предложение делегации Украины является не украинской, а американской инициативой.

«Они могут, конечно, любое мнение озвучивать, которое им напишут в шпаргалке их вашингтонские хозяева, но это всё пустые слова... США давно добиваются если не упразднения Совета Безопасности, то его реформирования, так как Совбез ООН остаётся чуть ли не единственным инструментом, который противостоит многим односторонним действиям, в том числе и со стороны американцев», — сказал он.

Мартынов уверен, что право вето должно существовать, поскольку оно ограждает членов Совет Безопасности от скоропалительных решений.

«В основу положен принцип, при котором если хотя бы одна страна — постоянный член Совбеза против, например, применения силы, то тема обсуждается дальше, пока не будет найден консенсус. Безусловно, это не подразумевает быстрого поиска решений, поскольку вопросы войны и мира — это вопросы жизни сотен и тысяч людей. И они требуют именно такого подхода. Поэтому пусть украинцы предлагают, если хотят. Собака лает — караван идёт», — заключил политолог.

Павел Климкин

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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о возможности лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

«Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путём. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия её блокирует. И во-вторых — это возможное решение Международного суда. Для чего и работаем в Международном суде ООН. То есть это, конечно, сложный процесс. Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными, и Россия это понимает и этого очень боится», — сказал Климкин, отвечая на вопрос, можно ли лишить права вето российскую сторону в Совбезе.

Реакция России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Климкину сначала «навести порядок у себя дома, там всё наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

globallookpress.com

На заявление Климкина сразу отреагировал и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал он в своём Twitter.

Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в межд.праве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 28, 2018

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Россию никто не будет пытаться лишить права вето в ООН из-за её позиции по вводу миротворцев в Донбассе.

«Когда речь идёт об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — заявил он украинским СМИ, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Россия ещё 5 сентября 2017 года направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ.

В Москве считают, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения, а их функции стоит ограничить охраной представителей ОБСЕ в регионе. Киев же настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе.