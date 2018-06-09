«Это наша земля»: в Гудаури местные жители избили российского парапланериста

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Митя Евстифеев
Российский парапланерист избит в грузинском Гудаури в результате конфликта с местными жителями. О ЧП стало известно после публикации в соцсетях видеоролика с дракой. Как рассказали знакомые спортсмена, конфликт произошёл из-за нежелания грузинских предпринимателей делить бизнес по перевозке туристов на парапланах с россиянами. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по двум статьям и опрашивает потерпевших.

На горнолыжном курорте Гудаури 9 июня произошёл конфликт. О нём стало известно из видео, опубликованного в соцсетях одним из парапланеристов, знакомых с избитыми россиянами.

На ролике видно, как толпа из 10—15 человек избивает парапланериста из России Фёдора Челышева. Мужчина в шлеме и с экипировкой пытается сопротивляться, но силы неравны.

«Били ногами, камнями по голове и по всему телу, — рассказал в комментарии к видео пользователь Радик Мамедов. — У Фёдора тяжёлое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина. Вызванная полиция не смогла ничего сделать». По словам Мамедова, избивали Челышева под предлогом «это моя земля, уезжай домой».

Позже подробности произошедшего в беседе с агентством Sputnik сообщил директор ООО «Атлантида» Анатолий Михайлюта. Компания создана гражданами России и занимается тем, что возит туристов на парапланах на различных курортах Грузии, в том числе в Гадаури.

  • © Кадр: видео WelcomeetoGeorgia / Facebook

«Компания «Атлантида» работает официально, занимается парапланеризмом. У нас арендован земельный участок, откуда мы осуществляем полёты. Рядом местное население, глядя на нас, решило научиться летать и заниматься парапланеризмом… Они не хотят, чтобы мы работали на их земле. Они говорят: «Это только наша земля, и только мы можем здесь работать». Сами они не зарегистрированы», — рассказал Михайлюта.

По его словам, конфликт начался с того, что местные жители пришли на площадку и начали всячески препятствовать работе. При этом парапланеристы «Атлантиды» как раз работали с клиентами. В результате на место съезжалось всё больше людей, которые в итоге спровоцировали конфликт и избили двоих пилотов.

«Мы вызвали полицию, она приехала, и второй раз началась драка при полиции, но полиция не смогла разнять их. Вчера мы вместе с полицией уехали оттуда и после этого всю ночь писали заявления», — сказал Михайлюта.

После инцидента парапланеристы уехали с площадки и больше не возвращались туда. Как отмечает Михайлюта, гиды сообщили ему, что местные жители разгромили лагерь компании и сейчас на месте работает полиция.

Пострадавший Фёдор Челышев находится в больнице. На момент публикации он давал показания следователю местной полиции, и его телефон был отключён.

  • Фёдор Челышев
  • Facebook
  • © chelyshev.fedor

RT связался с другом и коллегой Челышева Левоном. Он рассказал, что друзьям Фёдора удалось избежать расправы, потому что они спрятались в машине.

«Я там был вместе с Фёдором и друзьями. Во время драки я находился на заднем сиденье автомобиля. Мы приехали работать. Когда Фёдор вышел из машины, местные парапланеристы начали ему говорить, что тот не местный и грузины не хотят, чтобы здесь работали чужие. После этих слов его начали избивать. Понимая, что мы ничем ему не можем помочь, мы закрылись в автомобиле. Когда попытались напасть и на нас, мы уехали»,— рассказал RT Левон.

«Нападавших я видел впервые, — отметил он. — Однако я слышал, что у Фёдора были конфликты с ними и до этого. Они тоже занимаются парапланеризмом».

В МВД Грузии тем временем факт инцидента официально подтвердили. По данным следствия, конфликт произошёл между грузинскими парапланеристами и группой пилотов — граждан России и Украины.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «Насилие» и «Повреждение чужого имущества», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от года до трёх лет.

В соцсетях публикация ролика вызвала бурную дискуссию. Пользователи из Грузии в основном настаивают на том, что ролик снят не с начала и для конфликта, по их мнению, наверняка была веская причина. В комментариях к изначальной публикации видеоролика отметился также пользователь по имени Паата Закаидзе, который утверждал, что россияне якобы хотели скинуть со скалы местного жителя.

«Радик, почему не говоришь, из-за чего это началось? — пишет Закаидзе. — И почему вы не сняли на видео, как вы хотели со скалы скинуть молодого парня? Вы каждый день стараетесь войти в конфликт с местными. Ребята очень много терпели, но у всего есть свой предел».

Закаидзе также утверждает, что местные жители несколько раз пытались поговорить с россиянами и просили их вести себя вежливее, однако те не послушались и «сами спровоцировали».

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