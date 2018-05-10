«Похоже на семейную драму, но официальная версия другая»: на Украине завершено расследование убийства Вороненкова

Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следствие продолжает считать организатором преступления россиянина Владимира Тюрина — бывшего гражданского мужа экс-супруги Вороненкова Марии Максаковой. Источник RT в прокуратуре украинской столицы считает, что наиболее вероятной версией преступления является семейный конфликт. Однако генпрокурор Украины Юрий Луценко убеждён в причастности к случившемуся «российских спецслужб».

Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23.03.2017 в Киеве. В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после ознакомления сторон с указанными материалами обвинительный акт будет направлено в суд.

Следствие продолжает утверждать, что организатором преступления является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а исполнителями — граждане Украины.

«Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается», — сообщили в ведомстве.

По словам источника RT в киевской прокуратуре, Украина будет добиваться заочного ареста Тюрина.

«Мы попросим суд рассмотреть дело без присутствия обвиняемого и привлечь его к ответственности, после чего объявим в розыск», — заявил он.

Собеседник также рассказал о двух задержанных обвиняемых. Ими являются соучастник преступной группировки Александр Лось и водитель Ярослав Тараненко.

Исполнитель Павел Паршов, напомнил источник, был убит.

«Всех пятерых обвиняют в совершении умышленного убийства по заказу в соответствии со ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают тюремный срок на 10—15 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Мне кажется, что максимально возможное наказание понесёт заказчик и организатор преступной группировки», — полагает сотрудник прокуратуры.

Юрий Луценко

РИА Новости

Источник признался, что прокуратура хоть и придерживается главной версии о причастности российских спецслужб, он склоняется к тому, что это был семейный конфликт.

«Мы (официально. — RT) придерживаемся линии, которую озвучивает генеральный прокурор Юрий Луценко, что к убийству причастны спецслужбы России. Но, честно говоря, это больше похоже на семейную драму и личную месть. Жена Вороненкова Мария Максакова получала угрозы от Тюрина», — пояснил он.

Как Украина нашла «российский след»

Напомним, Генпрокуратура Украины (ГПУ) объявила о завершении расследования дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова ещё в октябре 2017 года.

По версии ведомства, заказчиком преступления является Владимир Тюрин, который якобы тесно связан с «российскими спецслужбами».

Луценко считает, что в убийстве Вороненкова переплелись интересы Тюрина и ФСБ РФ. Так, по его логике, россиянин стремился отомстить Максаковой и «поднять свой авторитет такими действиями». А российские спецслужбы якобы рассчитывали устранить Вороненкова как «ценного свидетеля» неких собственных преступлений.

Генпрокурор Украины убеждён, что Тюрин является «подконтрольным ФСБ России криминальным авторитетом». В качестве доказательств сотрудничества бывшего гражданского мужа Максаковой с ФСБ приводятся факты «продвижения этого вора в законе по иерархической лестнице», а также «темпы и объём получения воздействия на криминальные среды».

Вдова Вороненкова Мария Максакова согласилась с выводами украинской стороны. По её мнению, заказчиком преступления был её бывший сожитель Владимир Тюрин.

Она также заявила, что у неё есть доказательства его причастности к преступлению.

«Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса», — заявила Максакова.

По словам вдовы, Тюрин регулярно угрожал ей.

«Он и звонил, и орал, и при людях всё это было. Конечно же, он ненавидел Дениса. «Так не доставайся же ты никому», — пояснила она.

Сам Тюрин отверг все обвинения в свой адрес и призвал оставить его в покое.

«Я не причастен к тому, в чём меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — сказал обвиняемый.

Он также отметил, что сожалеет, что его имя используется украинскими политиками для достижения личных целей.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года неподалёку от элитной гостиницы «Премьер Палас» на пересечении Пушкинской улицы и бульвара Шевченко.