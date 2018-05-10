«Похоже на семейную драму, но официальная версия другая»: на Украине завершено расследование убийства Вороненкова
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Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23.03.2017 в Киеве. В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия», — говорится в заявлении.
Отмечается, что после ознакомления сторон с указанными материалами обвинительный акт будет направлено в суд.
Следствие продолжает утверждать, что организатором преступления является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а исполнителями — граждане Украины.
«Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается», — сообщили в ведомстве.
По словам источника RT в киевской прокуратуре, Украина будет добиваться заочного ареста Тюрина.
«Мы попросим суд рассмотреть дело без присутствия обвиняемого и привлечь его к ответственности, после чего объявим в розыск», — заявил он.
Собеседник также рассказал о двух задержанных обвиняемых. Ими являются соучастник преступной группировки Александр Лось и водитель Ярослав Тараненко.
Исполнитель Павел Паршов, напомнил источник, был убит.
«Всех пятерых обвиняют в совершении умышленного убийства по заказу в соответствии со ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают тюремный срок на 10—15 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Мне кажется, что максимально возможное наказание понесёт заказчик и организатор преступной группировки», — полагает сотрудник прокуратуры.
- Юрий Луценко
- РИА Новости
Источник признался, что прокуратура хоть и придерживается главной версии о причастности российских спецслужб, он склоняется к тому, что это был семейный конфликт.
«Мы (официально. — RT) придерживаемся линии, которую озвучивает генеральный прокурор Юрий Луценко, что к убийству причастны спецслужбы России. Но, честно говоря, это больше похоже на семейную драму и личную месть. Жена Вороненкова Мария Максакова получала угрозы от Тюрина», — пояснил он.
Как Украина нашла «российский след»
Напомним, Генпрокуратура Украины (ГПУ) объявила о завершении расследования дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова ещё в октябре 2017 года.
По версии ведомства, заказчиком преступления является Владимир Тюрин, который якобы тесно связан с «российскими спецслужбами».
Луценко считает, что в убийстве Вороненкова переплелись интересы Тюрина и ФСБ РФ. Так, по его логике, россиянин стремился отомстить Максаковой и «поднять свой авторитет такими действиями». А российские спецслужбы якобы рассчитывали устранить Вороненкова как «ценного свидетеля» неких собственных преступлений.
Генпрокурор Украины убеждён, что Тюрин является «подконтрольным ФСБ России криминальным авторитетом». В качестве доказательств сотрудничества бывшего гражданского мужа Максаковой с ФСБ приводятся факты «продвижения этого вора в законе по иерархической лестнице», а также «темпы и объём получения воздействия на криминальные среды».
Вдова Вороненкова Мария Максакова согласилась с выводами украинской стороны. По её мнению, заказчиком преступления был её бывший сожитель Владимир Тюрин.
Она также заявила, что у неё есть доказательства его причастности к преступлению.
«Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса», — заявила Максакова.
По словам вдовы, Тюрин регулярно угрожал ей.
«Он и звонил, и орал, и при людях всё это было. Конечно же, он ненавидел Дениса. «Так не доставайся же ты никому», — пояснила она.
Сам Тюрин отверг все обвинения в свой адрес и призвал оставить его в покое.
«Я не причастен к тому, в чём меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — сказал обвиняемый.
Он также отметил, что сожалеет, что его имя используется украинскими политиками для достижения личных целей.
Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года неподалёку от элитной гостиницы «Премьер Палас» на пересечении Пушкинской улицы и бульвара Шевченко.