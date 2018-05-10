Прокуратура Украины заявила о завершении расследования дела об убийстве Вороненкова

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Прокуратура Киева завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Прокуратура Украины заявила о завершении расследования дела об убийстве Вороненкова
  • РИА Новости

«Управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, которое произошло 23.03.2017 в Киеве», — говорится в сообщении прокуратуры Киева.

14 марта МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.

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