Прокуратура Украины заявила о завершении расследования дела об убийстве Вороненкова

Прокуратура Киева завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, которое произошло 23.03.2017 в Киеве», — говорится в сообщении прокуратуры Киева.

14 марта МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.