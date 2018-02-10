«Диктатура антироссийского мнения»: как Порошенко намерен бороться с «информационной агрессией России»

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии России». Ответственным лицом глава государства назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Впрочем, в документе не уточняется, о каких конкретно мерах идёт речь. RT попытался выяснить у экспертов, какие шаги может предпринять украинская власть против «российской агрессии» на информационном поле.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года», — говорится в указе, обнародованном на сайте украинского лидера.

Отмечается, что контроль за исполнением указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Однако в чём заключаются меры противодействия «информационной агрессии» России, не уточняется.

Интернет и СМИ

Экономист и политолог Александр Дудчак полагает, что новые меры могут затронуть украинских интернет-пользователей.

«Они могут потратить деньги на исследование интернета, в частности социальных сетей, чтобы узнать, кто и где лояльно относится к России, а кто нелоялен к нынешней власти», — сказал он в беседе с RT.

Дудчак предположил, что дополнительные меры могут коснуться и деятельности СМИ, которые позволяют себе «суждения, не вписывающиеся в протоколы».

«Если раньше это были проблемы с арендой, какие-то подозрения в неуплате налогов или ещё что-нибудь изобретали, то сейчас не надо будет прикрываться какими-то экономическими аргументами, а просто можно напрямую говорить, что ведётся подрывная деятельность против украинского государства. В этом плане можно ждать ужесточения. И такие случаи, как сейчас мы видим с «Вестями», могут быть повторены уже с другими», — заключил политолог.

AFP

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«Текст из США»

Политолог Иван Мезюхо полагает, что за указом о противодействии «информационной агрессии России» стоят непосредственно власти США.

«Порошенко подписал указ, исходя из того, что Киев принимает участие в информационной войне против Москвы на стороне Вашингтона. Мы можем предположить, что текст решения СНБО писался не на Украине, а в США. Несколько лет назад в прессе звучала информация о том, что Белый дом собирается работать в российском сегменте соцсетей. Не секрет, что США работают в российских социальных сетях, работают с российскими СМИ и проводят информационную работу с населением. Учитывая то, что Украина является полностью подконтрольным Соединённым Штатам государством, можно говорить о том, что она выступает на стороне США в информационной войне против Москвы», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт считает, что указ будет использован также во внутриполитической пропаганде действующего украинского лидера и лидера СНБА.

«Обвинять во всём Россию, заявлять о причастности российского государства к каким-то внутриполитическим делам Украины — это некий модный политический тренд в украинском государстве», — добавил Мезюхо.

«Грязные приёмы»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал новый указ Порошенко торжеством государственной пропаганды.

«Президент Украины на законодательном уровне залепил глаза и уши украинскому обществу. Новый закон — это торжество государственной пропаганды. Лишь диктаторы ограничивают информационную свободу в своей стране», — сказал он агентству РИА Новости.

По мнению Бальбека, сразиться «по-честному» с альтернативными новостями украинской пропаганде «не под силу», поэтому в ход идут «грязные приёмы», среди которых — ограничение свободы слова и запрет иностранных СМИ.

«Диктатура лишь одного, исключительно антироссийского, мнения — неужели это и есть та демократия, за которую боролись участники Майдана?» — отметил парламентарий.

Здание Верховной рады Украины

Reuters

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Указ о противодействии «российской угрозе»

Порошенко ещё в феврале 2015 года ввёл в действие решение СНБО «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией». Среди прочего речь шла о «пресечении российской информационной агрессии в СМИ».

Службе безопасности Украины (СБУ) было поручено «активизировать информационно-разъяснительную работу», чтобы нейтрализовать «опасное влияние» России на общественно-политическую ситуацию на Украине.

СНБО также предложил генеральному прокурору Украины принять меры для признания самопровозглашённых ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Между тем в декабре прошлого года на Украине предложили ввести уголовную ответственность за отрицание «российской агрессии». Об этом сообщил депутат и член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

«Для того чтобы защитить информационное пространство Украины от «мураевщины» ... я сегодня подписал законопроект о дополнении Криминального кодекса Украины статьёй 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Под «мураевщиной» Геращенко имел в виду Евгения Мураева — совладельца украинского телеканала NewsOne, который, по словам нардепа, неоднократно отрицал факт «российской агрессии».

Как отмечается на сайте Верховной рады, законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс страны статьёй 442-1 «Публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации на Украине», предусматривающей штраф от трёх до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Те же действия, совершённые должностными лицами или совершённые повторно, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет», — уточняется в тексте законопроекта.