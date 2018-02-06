«Процесс стабилизации»: почему выборы президента Азербайджана состоятся на полгода раньше срока

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов. Голосование перенесено с октября на апрель 2018 года. По оценке экспертов, такое решение, скорее, продиктовано внешними факторами, в частности, скорой политической трансформацией в соседней Армении. Почему граждане Азербайджана будут избирать президента весной — выяснял RT.

Перенесли на весну

Президентские выборы в Азербайджане состоятся на полгода раньше намеченного срока. Соответствующий указ 5 февраля 2018 года подписал действующий глава государства Ильхам Алиев. Датой проведения голосования назначено 11 апреля 2018 года. Ранее заявлялось, что выборы пройдут в октябре 2018-го.

1 февраля 2018 года исполнительный секретарь правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов заявил, что действующий глава государства Ильхам Алиев будет выдвигаться на новый президентский срок от этой политической силы. 5 февраля 2018 года выдвижение Алиева подтвердил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Выступая на V съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана, он призвал поддержать действующего президента.

«Я знаю, что на съездах Конфедерации профсоюзов Азербайджана традиционно на пост президента выдвигается кандидатура действующего президента Ильхама Алиева. Я призываю всех вас принять активное участие во внеочередных президентских выборах. Вы всегда поддерживали Ильхама Алиева, и на этот раз вы скажете своё слово», — передаёт слова помощника президента Азербайджана haqquin.az.

Ильхам Алиев голосует на избирательном участке в Баку

Reuters

Гасанов также объяснил необходимость проведения досрочных выборов.

«С мая текущего года в нашей стране будет проведено много важных мероприятий местного и международного уровня. Среди них — ряд торжественных церемоний в связи со 100-летием со дня образования Азербайджанской Демократической Республики, Международный гуманитарный форум и другие. Большинство из этих мероприятий попадают на конец года и совпадают по времени с выборами», — отметил помощник Ильхама Алиева.

Кроме того, по его словам, избранный весной глава государства в полной мере сможет приступить к выполнению своих обязанностей уже осенью, когда начнётся новый финансовый год. «Это создаёт дополнительную возможность для более эффективного выполнения задач в социальной и экономической сферах», — отметил Али Гасанов.

Пересборка власти

Это первые досрочные выборы с 1993 года, когда после двух лет внутренних пертурбаций, за которые в стране сменилось три президента, к власти пришёл отец нынешнего лидера Азербайджана Гейдар Алиев. Ильхам Алиев избирался на пост президента Азербайджана трижды — в 2003, 2008 и 2013 годах. В 2016 году срок полномочий главы прикаспийской республики был увеличен с пяти до семи лет.

«Азербайджан все последние годы демонстрировал процесс стабилизации политической ситуации. Вся политическая сфера управляется из единого центра, и оппозиция не имеет значимых властных рычагов ни на местном, ни на общенациональном уровнях», — отметил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

Первая линия обороны Нагорного Карабаха

РИА Новости

Однако, по словам эксперта, из-за падения цен на нефть положение некоторых слоёв населения в стране в последние годы ухудшилось. Кроме того, существуют недовольные правлением Ильхама Алиева прозападные либералы и исламисты, пытающиеся использовать нынешние трудности в своих интересах. Ещё одна больная тема — нестабильная ситуация в зоне карабахского конфликта.

«Из-за наличия этих факторов возможна пересборка действующей власти, чтобы подтвердить легитимность нынешнего президента», — считает эксперт.

По его мнению, перенос выборов на апрель может быть связан с опасениями, что кризисные тенденции ярко проявятся во второй половине 2018 года.

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«Не так давно в Азербайджане президент получил право назначать выборы тогда, когда он считает правильным, и Ильхам Алиев воспользовался этим правом, — отметил в интервью RT востоковед, директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва Евгений Бахревский. — Какие точно соображения стояли за решением провести досрочные выборы, мы вряд ли узнаем». Однако, по мнению эксперта, это решение вызвано не внутриполитическими соображениями.

«Я думаю, что это обусловлено скорее внешними, чем внутренними причинами. Несмотря на достаточно непростое экономическое положение в стране, власть контролирует ситуацию, — отметил политолог. — Это происходит не из-за того, что у Алиева внутри страны какие-то проблемы, которые надо срочно решать. Скорее всего, это обусловлено внешней обстановкой».

По примеру соседей

В свою очередь, Расим Мусабеков, депутат Милли меджлиса (азербайджанского парламента. — RT), считает, что перенос президентских выборов в Азербайджане на апрель 2018 года связан с тем, что в это же время произойдёт процесс властной трансформации в Армении.

В марте-апреле 2018 года Армения осуществит переход к парламентской республике. В начале марта армянский парламент выберет нового главу государства, который вступит в должность 9 апреля. Тогда же закончится срок полномочий действующего президента Сержа Саргсяна. Однако с этого времени большинство властных функций сосредоточится в руках премьер-министра, которого изберут в середине апреля. Основным претендентом на этот пост считается сам Серж Саргсян — наиболее вероятный кандидат от правящей Республиканской партии.

Президент Армении Серж Саргсян

Reuters

© Vasily Fedosenko

«Чтобы процесс урегулирования карабахского конфликта не затягивался под предлогом предстоящих в октябре президентских выборов в Азербайджане, их также решили передвинуть на апрель. Возможно, предстоят сложные, прорывные компромиссы — их лучше осуществить уже после президентских выборов», — передаёт слова депутата азербайджанского парламента Day.az.

«Да, конечно, Армения и Азербайджан пристально друг за другом следят, и я думаю, что многие ходы, которые они предпринимают, обусловлены действиями противоположной стороны», — отмечает Евгений Бахревский.

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«Возможно, азербайджанцы хотят минимизировать риски, — считает Владимир Киреев. — В Армении сложная и ещё более острая политическая ситуация, чем в Азербайджане, так как там сильная оппозиция».

Внутри армянской оппозиции существует радикальное крыло, выступающее против действующей власти и любых компромиссов по Карабаху. В условиях политической трансформации нарастает вероятность провокаций в конфликтной зоне. Поэтому Баку, по мнению эксперта, стремится провести выборы раньше, чем начнётся вероятный процесс политической турбулентности в Армении.

«Азербайджан в данном случае не стремится провоцировать конфликт, так как проводить такую политику во время президентских выборов слишком опасно, поэтому он уменьшает риски для себя», — полагает политолог.