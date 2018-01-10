Ставки сделаны: легализует ли Украина игорный бизнес

На Украине нелегально работает порядка семи тысяч подпольных казино и ежегодно открывается около 1—1,5 тысячи новых. Об этом RT сообщил источник в Национальной полиции. Официально игорный бизнес в стране запрещён, однако политики уже не раз предпринимали попытки изменить ситуацию. По данным источника RT в Минфине Украины, на легализации также настаивает и МВФ. Впрочем, эксперты считают, что выведение азартных игр из тени может негативно сказаться на финансовом состоянии граждан. Готов ли Киев пойти на этот шаг — разбирался RT.

Большая игра

Сегодня на Украине нелегально работает около семи тысяч подпольных казино и ежегодно открывается около 1—1,5 тысячи новых, рассказал RT источник в Национальной полиции.

«Пресечь их работу практически невозможно, поскольку для расследования каждого такого дела необходимо приложить массу усилий», — говорит собеседник RT.

Организаторы азартных игр привлекаются к ответственности по ст. 181 («Азартные игры») Кодекса Украины об административных правонарушениях и должны заплатить штраф в размере от 51 грн. ($1,8) до 117 грн. ($4,2). При повторном нарушении в течение года — от 117 грн. ($4,2) до 340 грн. ($12). При этом нелегальные казино приносят их владельцам миллионные доходы.

В конце декабря 2017 года представители молодёжной организации «За союз Украины, Белоруссии и России» (ЗУБР) заявили, что только в Киеве работает около 500 незаконных игорных заведений. Активисты посчитали доходы подпольных казино: в будни прибыль составляет от 50 тыс. грн. ($1,8 тыс.) до 100 тыс. грн. ($3,6 тыс.) в день, в выходные и праздники доходы могут вырастать в несколько раз.

«За год выходит свыше $100 млн, и государство при этом не получает налогов», — говорится в заявлении ЗУБР.

© npu.gov.ua

Официально игорная деятельность запрещена на Украине с 2009 года. Однако парламентарии неоднократно предлагали легализовать азартные развлечения. С 2015 года в Раде зарегистрировано шесть соответствующих законопроектов. В 2016 году принять документ и создать под Одессой аналог Лас-Вегаса предлагал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Но ни одна из законодательных инициатив так и не была рассмотрена Верховной радой.

Лакомый кусок

По данным департамента защиты экономики Нацполиции, в 2017 году полицейские разоблачили работу около 1,3 тыс. игорных заведений.

«Правоохранители изъяли почти 18,4 тыс. единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платёжные терминалы, рулетки и столы для игры в покер», — говорится в сообщении силовиков 8 января.

Большинство игорных заведений работало под вывесками оператора государственной лотереи.

Однако, по мнению экспертов, закрытие подпольных казино по большей части связано с тем, что их владельцы отказывались платить силовикам, либо с переделом криминальной собственности.

Полиция и СБУ разоблачили деятельность подпольных казино

© npu.gov.ua

«Если правоохранители подсчитали количество нелегально работающих объектов, то почему они их все не закроют?» — задаётся вопросом в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По сведениям источника RT в Национальной полиции, большинство подпольных казино контролируется правоохранителями, и выводить эту деятельность в легальную плоскость им невыгодно.

«Последнее время прикрывают сотни нелегальных игорных заведений. Увы, нередко их «крышуют» сами полицейские. Безусловно, сегодня нужно принимать решение и прекращать то, что происходит в сфере игорного бизнеса. И я нормально отношусь к законодательному урегулированию, прекрасно понимая, что это около 8—12 млрд грн. ($286—429 млн) в год, которые не попадают в бюджет», — заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня» советник министра иностранных дел Зорян Шкиряк.

Пока же игорный бизнес находится на нелегальном положении, вокруг подпольных казино периодически происходят криминальные разборки. Например, в ноябре 2016 года бойцы батальона «Азов» ворвались в харьковский клуб «Колизей» и полностью его разгромили, утверждая, что нашли там нелегальное казино. Владелец клуба отказался писать заявление в полицию.

Активисты «Азов» в казино «Колизей», Харьков

© Кадр: видео YouTube

В январе прошлого года полиция задержала 29 налётчиков на игорное заведение в Киеве на улице Андрея Малышко. В середине ноября ещё одна группа людей в масках напала на игровые залы в районе киевской станции метро «Нивки».

Пан или пропал

Легализовать казино Украина может в ближайшие год-два, рассказал источник RT в Министерстве финансов. Сделать этот шаг настойчиво предлагает украинскому правительству МВФ.

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«На этом настаивает МВФ, который видит в азартных играх хорошую возможность для заработка. Под давлением иностранного кредитора это решение может быть принято», — говорит собеседник RT.

По мнению Ищенко, в условиях современной Украины это не приведёт к желаемому результату.

«Казино пользуются популярностью во всех странах мира, поэтому люди ездят в Монако или Лас-Вегас. Легализовать игорные заведения по требованию МВФ было бы разумно, но я не уверен, что украинские власти пойдут на этот шаг. Они хотят открывать не элитные казино, как это делают во всём мире, а массовые заведения», — отмечает эксперт.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что власти страны могут пойти на легализацию игорных заведений.

«Украина превращается в аграрное государство и ищет возможные варианты для дополнительного заработка, поэтому деятельность игорных заведений может быть легализована», — заявил в беседе с RT Суздальцев.

Однако, по мнению эксперта, в итоге это может привести к серьёзным проблемам.