В МВД Украины рассказали о введении мобильных комплексов биометрического контроля

С 27 декабря в местах вероятного нелегального пересечения российско-украинской границы правонарушителями и контрабандистами начнут действовать мобильные комплексы биометрического контроля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал он в своём Facebook.

Ранее стало известно, что система фиксации биометрических данных заработает в международных аэропортах Киева и на пунктах пропуска через государственную границу Украины с 1 января 2018 года.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, если новая система биометрического контроля въезжающих на Украину иностранцев не будет работать, то Киев может ввести биометрические визы.