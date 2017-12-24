В МВД Украины рассказали о введении мобильных комплексов биометрического контроля
«С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал он в своём Facebook.
Ранее стало известно, что система фиксации биометрических данных заработает в международных аэропортах Киева и на пунктах пропуска через государственную границу Украины с 1 января 2018 года.
По словам главы МИД Украины Павла Климкина, если новая система биометрического контроля въезжающих на Украину иностранцев не будет работать, то Киев может ввести биометрические визы.