«Важнейшая победа года»: Порошенко «окончательно попрощался» с Россией

Пётр Порошенко, подводя итоги 2017 года, в очередной раз заявил, что «сказал последнее «прощай» России». Так он прокомментировал предоставление Украине в минувшем году безвизового режима с ЕС. В социальных сетях заявление Порошенко восприняли с недоумением, напомнив о низком уровне жизни украинцев. Эксперты отмечают, что введение так называемого безвиза с Европой лишь подстегнуло трудовую миграцию из страны. Несмотря на это, в Киеве нередко используют данный предлог, чтобы подчеркнуть нежелание страны выстраивать партнёрские отношения с Россией.

Пётр Порошенко в очередной раз «попрощался с Россией», подведя итоги 2017 года. Поводом для этого украинский президент выбрал безвизовый режим с Евросоюзом, который был введён чуть более полугода назад.

«Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям», — написал Порошенко в Facebook.

При этом стоит отметить, что «окончательно» украинский президент прощается с Россией уже не в первый раз.

«Украина возвращается в европейскую семью»

Так, 11 мая на фоне новостей о том, что Совет министров ЕС одобрил стране безвизовый режим, Порошенко заявил, что Украина «окончательно оформила свой развод с Российской империей».

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Следующее «последнее прощай» украинский президент объявил спустя неделю. Тогда он присутствовал на церемонии подписания документа о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвиза украинцам.

«Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее «прощай» советской и Российской империям», — отметил он тогда.

В очередной раз и фактически в той же формулировке Порошенко попрощался с Россией в июне в ходе открытия таймера обратного отсчёта времени до безвиза.

«Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи, и слова Back in the USSR мы будем слышать, лишь слушая The Beatles», — говорил он.

Поводом, чтобы снова повторить свои заявления, для украинского лидера стала последовавшие мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с ЕС.

Пётр Порошенко и президент Словакии Андрей Киска на церемонии по случаю введения безвизового режима

© Пресс-служба президента Украины

Тогда президент Украины процитировал строчки из произведений русских классиков — на языке оригинала. В частности, он процитировал произведение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Жест главы Украины оценили в Москве. Так, президент Владимир Путин похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе, а также предостерёг его от «голубых мундиров» в Европе.

«Это означает, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю», — сказал Путин.

«С такими зарплатами этот безвиз не нужен»

Последнее заявление Порошенко о безвизе с недоумением восприняли пользователи социальных сетей.

«Да сколько можно, мне лично с такими зарплатами этот безвиз не нужен», — написал Максим Вакулик.

Да сколько можно, мне лично с такими зарплатами этот безвиз ненужен. — Vakulik Maxim (@VakulikMax) January 4, 2018

«Сколько можно уже эту тему смаковать или у нас теперь и пенсионеры как в Европе могут себе позволить путешествия за границу? Боюсь, им надо годами собирать и только перед смертью что-то увидеть! Не для того они всю жизнь кормят таких вот «слуг» народа! Позор да и только!» — высказался Александр Бойко.

«Очень хочется, чтобы каждый украинец мог воспользоваться безвизом и узнал Европу, путешествуя, а не батрача», — отметила Надежда Янинович.

«Безвиз на хлеб не намажешь!» — написал Антон Панков.

«До выборов будем смаковать?» — поинтересовалась Лора Гатина.

Ажиотаж спал

Между тем Госпогранслужба Украины подсчитала, что за полгода, которые прошли с момента начала действия безвиза, им воспользовались 355 тыс. человек.

«Всего с начала действия безвиза со странами ЕС сотрудники Госпогранслужбы на границе оформили 355 тыс. граждан Украины, которые, путешествуя, воспользовались преимуществами упрощённой системы», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что ажиотаж среди желающий выехать из страны сегодня уже не так велик, как в первые месяцы.

«В первые месяцы действия безвиза в среднем пограничники оформляли в 80 тыс. украинцев за месяц. Сейчас наблюдается уменьшение количества путешествующих в безвизовом порядке. В ноябре этот показатель составлял 32,5 тыс. человек», — заявили в Госпогранслужбе.

Сотрудница пограничной службы Украины на украинско-польской границе

РИА Новости

Волна мигрантов

Эксперты отмечают, что в большей степени безвизовый режим с Евросоюзом подстегнул нелегальных трудовых мигрантов. Ведь права на работу в ЕС украинский безвиз не даёт.

«Исходя из структуры потребления на Украине, очевидно, что денег у людей немного, поэтому они просто так отдыхать в Европу не поедут. То есть речь идёт, прежде всего, о трудовой миграции. Человек приезжает на три месяца, неформально устраивается и, например, требует политического убежища, а отказать ему в этом очень сложно», — рассказал RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Также по теме Старые раны: почему в Польше участились конфликты между националистами и украинскими трудовыми мигрантами За последние три года количество виз, выданных украинцам для работы в Польше, выросло практически в четыре раза. Таковы данные...

По словам источника RT в украинском МИД, только в Польше сегодня работают около 1 млн жителей Украины. Как подчёркивают эксперты, польским работодателем выгодно нанимать украинцев, так как их не надо официально оформлять.

«Официального оформления нет, а за одну такую поездку работник может заработать космические для Украины деньги — около $3—4 тысяч», — признался RT директор крупного кадрового агентства, пожелавший остаться неназванным . Для сравнения: средняя заработная плата на Украине, по данным Государственной службы статистики, составляет $350 в месяц.

Согласно правилам безвизового режима, украинцы могут въезжать на территорию стран-участниц ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.