«Агония властей»: в России ответили на заявления МИД Украины о «билете в один конец»

Поездка в Россию может стать «билетом в один конец», утверждают в департаменте консульской службы МИД Украины. Ранее СБУ сообщила, что в Москве якобы был задержан украинец, принимавший участие в операции в Донбассе. В Госдуме назвали заявление внешнеполитического ведомства агонией властей, которые скоро потеряют контроль над страной, а в Совфеде считают, что Киев таким образом тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого. Чем вызваны подобные высказывания и как на них отреагируют жители Незалежной — в материале RT.

Украинское внешнеполитическое ведомство предостерегло граждан от поездок в Россию, заявив, что такое путешествие будет «билетом в один конец».

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!» — гласит сообщение в официальном аккаунте Twitter департамента консульской службы МИД Украины.

Таким образом дипломаты прокомментировали сделанное ранее СБУ заявление, согласно которому в Москве российскими спецслужбами якобы был задержан гражданин Украины Олег Негода. В СБУ утверждают, что Негода, участвовавший в военной операции против самопровозглашённых республик Донбасса, был задержан, когда ехал к своим родственникам.

Также по теме «Создают компрометирующие ситуации»: СБУ обвинила ФСБ в «антиукраинских провокациях» СБУ обвинила российские спецслужбы в «антиукраинской провокации», заявив о задержании в Москве сотрудниками ФСБ участника военной...

Заявления о «билете в один конец» являются агонией администрации Порошенко, которая потеряет власть в наступившем году, считает член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

«Это уже агония сегодняшних руководителей Украины. Это с народом Украины ничего общего не имеет. Вы же знаете, что на территории России миллионы украинцев, более 3—4 млн человек. И вы можете себе представить, что этим людям будет запрещен въезд в Россию? Хотя это пока рекомендация… Это всего лишь агония», — приводит слова парламентария агентство РИА Новости.

Тайсаев отметил, что события последних месяцев говорят о том, что Украину в 2018 году ждут серьёзные перемены.

«В этом году произойдут очень серьёзные события, вот увидите. Мне кажется, люди, которые незаконно захватили власть на Украине, путём переворота пришли к этой власти, они эту власть в этом году потеряют. Мне так кажется», — заключил депутат.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что подобными предупреждениями Киев тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого.

«МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок», — отметил Клинцевич.

Аэропорт Борисполь

РИА Новости

Сенатор предположил, что киевские власти могут пойти и на ещё более радикальные меры, если тактика шантажа и запугивания не остановит украинцев от посещения России.

«Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы», — приводит слова сенатора РИА Новости.

«Нет нормальных условий для граждан»

Подобные заявления вызваны неспособностью администрации Порошенко создать приемлемые условия для жизни украинцев в их собственном государстве, считает руководитель Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская.

«Пугать можно сколько угодно. Но поскольку нынешняя киевская власть не может создать условия для нормального существования граждан, украинцы поедут куда угодно, лишь бы прокормить семью. Потому что сейчас страна скатилась вниз, опередив другие государства, всегда бывшие в аутсайдерах по уровню экономического развития. Даже в Молдове средняя заработная плата уже выше $200, а на Украине ниже», — пояснила Петровская в разговоре с RT.

Петровская также предположила, что подобные заявления делаются для того, чтобы направить миллионы украинцев, работающих в России, в Европу.

«В настоящее время в России работают около 2—3 млн украинцев. Киевские власти хотят перенаправить этот поток в Европу, поскольку страна взяла европейский курс развития», — заключила Петровская.

Также по теме «Связи необходимо разрывать»: почему Украина запрещает своим чиновникам визиты в Россию Депутаты Верховной рады хотят запретить украинским госслужащим ездить в Россию. За нарушение чиновник будет уволен и привлечён к...

Напомним, что в середине декабря 2017 года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти Украины рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято в 2018 году.

«Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинёв — Москва, и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведённого «Укрзализныцей» (ПАО «Украинская железная дорога». — RT), мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — заявил тогда министр.

Кроме того, Омелян заявил, что прекращено может быть и автобусное сообщение с Россией. По его словам, родственники граждан Украины, живущие в России, должны приезжать к ним, а не наоборот.

«Но опять же пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организуют много рейсов в ту сторону. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего», — подытожил глава украинского ведомства.