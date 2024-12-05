Средствами противовоздушной обороны: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 101 беспилотника ВСУ за сутки

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 101 беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации. По данным ведомства, бойцы группировок войск «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. За сутки в зоне СВО также уничтожено четыре танка, в том числе три Leopard.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ветеринарное и Волчанск (Харьковская область). Как говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО, в этом секторе противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах н. п. Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая (Харьковская область), Надия (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

По оценке МО, противник потерял до 560 человек, танк Leopard (ФРГ), две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортёра M113 и две 155-мм гаубицы M198 (США), а также 105-мм орудие L119 (Великобритания).

Наряду с этим уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США) и три склада с боеприпасами.

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Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка (ДНР). Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника.

ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах н. п. Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое (ДНР). Отражены девять контратак формирований ВСУ.

Противник потерял до 515 человек, танк, боевую машину пехоты Bradley и два бронетранспортёра M113 (США), четыре боевые бронированные машины, в том числе две Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

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Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах н. п. Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новосёлка (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Бойцы «Востока» отразили восемь контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard (ФРГ), бронетранспортёр, боевую бронированную машину MaxxPro (США), два автомобиля и 155-мм САУ CAESAR (Франция).

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах н. п. Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки (Запорожская область) и города Херсон. ВСУ потеряли здесь до 45 человек и два автомобиля.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства БПЛА самолётного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 101 беспилотник самолётного типа.