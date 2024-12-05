Депутат Рады Разумков заявил о первом шаге к мобилизации женщин на Украине

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент сделал первый шаг к мобилизации женщин, приняв в первом чтении законопроект, позволяющий автоматически поставить их на воинский учёт после прохождения базовой военной подготовки.

«В законопроекте 12076 есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учёт и могут быть мобилизованы, даже если они не медики», — приводит слова украинского нардепа издание «СТРАНА.ua».

Разумков призвал отменить эту норму к следующему чтению из-за риска мобилизации женщин.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин на Украине.

В ноябре Минобороны Украины пообещало привлекать женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий.