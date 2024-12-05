Депутат Рады Разумков заявил о первом шаге к мобилизации женщин на Украине

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Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент сделал первый шаг к мобилизации женщин, приняв в первом чтении законопроект, позволяющий автоматически поставить их на воинский учёт после прохождения базовой военной подготовки.
Депутат Рады Разумков заявил о первом шаге к мобилизации женщин на Украине
  • AP

«В законопроекте 12076 есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учёт и могут быть мобилизованы, даже если они не медики», — приводит слова украинского нардепа издание «СТРАНА.ua».

Разумков призвал отменить эту норму к следующему чтению из-за риска мобилизации женщин.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин на Украине.

В ноябре Минобороны Украины пообещало привлекать женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий.

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