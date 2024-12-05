Депутат Рады Разумков заявил о первом шаге к мобилизации женщин на Украине
- AP
«В законопроекте 12076 есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учёт и могут быть мобилизованы, даже если они не медики», — приводит слова украинского нардепа издание «СТРАНА.ua».
Разумков призвал отменить эту норму к следующему чтению из-за риска мобилизации женщин.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин на Украине.
В ноябре Минобороны Украины пообещало привлекать женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий.