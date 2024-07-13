В течение суток в зоне СВО: средства ПВО сбили две ракеты ATACMS и переоборудованную для стрельбы ракету ЗРК С-200

Минобороны РФ: средства ПВО сбили две ракеты ATACMS в зоне СВО

Средства ПВО Вооружённых сил РФ в течение прошедших суток сбили в зоне спецоперации две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS (США). Также было уничтожено 17 украинских беспилотников.