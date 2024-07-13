В течение суток в зоне СВО: средства ПВО сбили две ракеты ATACMS и переоборудованную для стрельбы ракету ЗРК С-200
Минобороны РФ: средства ПВО сбили две ракеты ATACMS в зоне СВО
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
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13 июля 2024
Владимир Путин подписал закон, по которому дети погибших участников СВО в возрасте до 23 лет могут получить страховку, если прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую.
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В Кремле отреагировали на слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о попытках покушений на российского лидера.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с изданием Shot.
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Посол России в Бельгии Александр Токовинин назвал выбранный НАТО курс в отношении России бесперспективным, тупиковым.
«В принятых в Вашингтоне документах НАТО зафиксирована однозначно конфронтационная политика, нацеленная на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Звучат заявления о том, что Украина должна «победить», альтернативных идей не предлагается. Речь идёт о продолжении накачки киевского режима всё более современным и разрушительным оружием, его финансовой поддержке. Осуществляются шаги по милитаризации государств альянса, повышению потенциала военной промышленности стран НАТО. Продолжается реализация оборонных планов, одобренных год назад. Всё это предполагает подготовку блока к войне с «сопоставимым по силе противником». А такой противник у НАТО сегодня просматривается один, и называется он Российская Федерация», — сказал он в интервью ТАСС.
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«НАТО помогает Украине сражаться — но не победить». С таким заголовком вышла статья в Foreign Policy, посвящённая итогам саммита НАТО в Вашингтоне.
«Мы, по сути, помогаем Украине продолжать сражаться и добиваться некоторых успехов, но не одержать окончательную победу», — заявила научный сотрудник по делам Европы в Совете по международным отношениям Лиана Фикс.Также на russian.rt.com Кого боится НАТО: Столтенберг обвинил Китай в поддержке России в конфликте на Украине
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По крайней мере восемь человек получили ранения в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжёлом состоянии. Ещё одного мужчину с осколочным ранением правого предплечья бригада скорой везет в городскую больницу №2 города Белгорода. Трём пострадавшим с осколочными ранениями рук и ног медики Шебекинской ЦРБ оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени. Врачи СМП оказали ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — написал он в Telegram.
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Совокупные потери войск киевского режима за сутки составили до 2075 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.
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Средства ПВО в течение суток сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотных летательных аппаратов.
Это следует из сводки Минобороны РФ.
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ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, сообщили в Минобороны России.
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ВСУ за минувшие сутки нанесли 42 удара из ствольной артиллерии по десяти населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населённых пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 18 прилётов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попало десять населённых пунктов», — приводит его слова РИА Новости.
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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о реальности угрозы наступления российских войск на Украину с севера. По его словам, киевский режим не должен игнорировать эту проблему.