«Очень опасная вещь»: в Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин в приграничной зоне
Власти Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин
- РИА Новости
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12 июня 2024
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских артиллеристов, которые уничтожили живую силу и сорвали ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении.
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«Военная хроника» сообщила о серии мощных взрывов в Днепропетровске.
«Предположительно, «Искандеры» работают по тыловым объектам ВСУ в районе аэродрома Авиаторское, а также около соседнего села Любимовка, где находятся пусковые позиции комплексов ПВО», — говорится в сообщении.
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На промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов произошёл пожар, заявил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Кроме того, в регионе получили повреждения автозаправка и складское помещение.
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Позднее Гладков также заявил, что в приграничной зоне Белгородской области обнаружены противопехотные мины, разбросанные ВСУ.
«Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением», — сказал губернатор на видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — написал он в Telegram.
Он добавил, что ещё два человека получили осколочные ранения. Ещё один пострадавший получил контузию.