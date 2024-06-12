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«Очень опасная вещь»: в Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин в приграничной зоне

Власти Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин

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Сергей Гусаров
Украинские войска разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан не приближаться к опасным предметам и заявил, что власти в ближайшее время распространят информацию с описанием и изображением мин.
«Очень опасная вещь»: в Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин в приграничной зоне
  • РИА Новости
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  • 12 июня 2024

    Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских артиллеристов, которые уничтожили живую силу и сорвали ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении.

  • «Военная хроника» сообщила о серии мощных взрывов в Днепропетровске.

    «Предположительно, «Искандеры» работают по тыловым объектам ВСУ в районе аэродрома Авиаторское, а также около соседнего села Любимовка, где находятся пусковые позиции комплексов ПВО», — говорится в сообщении.

  • На промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов произошёл пожар, заявил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Кроме того, в регионе получили повреждения автозаправка и складское помещение.

  • Позднее Гладков также заявил, что в приграничной зоне Белгородской области обнаружены противопехотные мины, разбросанные ВСУ.

    «Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением», — сказал губернатор на видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

  • В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — написал он в Telegram.

    Он добавил, что ещё два человека получили осколочные ранения. Ещё один пострадавший получил контузию.

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