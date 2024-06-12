«Очень опасная вещь»: в Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин в приграничной зоне

Власти Белгородской области заявили о распространении ВСУ противопехотных мин

Украинские войска разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан не приближаться к опасным предметам и заявил, что власти в ближайшее время распространят информацию с описанием и изображением мин.