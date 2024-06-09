Российские средства ПВО за сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, а также перехватили 66 беспилотников и 13 американских реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, поражены пункты дислокации операторов ударных БПЛА и иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

Российские военные оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поразили пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

Средствами ПВО сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотников и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120, 125 и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Кроме того, были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

В свою очередь, военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 14, 116, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм установка реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28, 30, 56, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения Нацгвардии в районах ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны.

Потери ВСУ составили до 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Карловка, Евгеновка, Новопокровское и Яснобродовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 300 военнослужащих, боевые машины пехоты Marder производства ФРГ и Bradley производства США, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области.

Потери противника составили до 35 военнослужащих, четыре пикапа, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.