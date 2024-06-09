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Дежурными средствами ПВО: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО уничтожили над Брянской областью беспилотник ВСУ

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Роман Тихонов
Дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Один беспилотник самолётного типа был уничтожен над территорией Брянской области.
Дежурными средствами ПВО: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
  • РИА Новости
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  • 09 июня 2024

    Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

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