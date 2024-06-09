Дежурными средствами ПВО: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
МО РФ: средства ПВО уничтожили над Брянской областью беспилотник ВСУ
- РИА Новости
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09 июня 2024
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.