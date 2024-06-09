Дежурными средствами ПВО: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО уничтожили над Брянской областью беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Один беспилотник самолётного типа был уничтожен над территорией Брянской области.

РИА Новости