Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении беспилотника и семи снарядов РСЗО «Град» за ночь

МО РФ: над Белгородской областью уничтожены БПЛА и семь снарядов РСЗО «Град»

Дежурные российские средства ПВО в ночь на 29 мая пресекли новые попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ. Как заявили в Минобороны России, над территорией Белгородской области за ночь уничтожены один украинский беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО БМ-21 «Град».