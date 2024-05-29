Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении беспилотника и семи снарядов РСЗО «Град» за ночь
МО РФ: над Белгородской областью уничтожены БПЛА и семь снарядов РСЗО «Град»
- globallookpress.com
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29 мая 2024
Власти Польши не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на российской территории. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
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Девочка получила ранение в Марьинке в результате обстрела со стороны Украины, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Населённый пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребёнок — девочка 2018 года рождения», — информирует ведомство в Telegram.
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Бойцы из группировки российских войск «Центр» преодолели около 10 км оборонительных рубежей Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении.
Об этом РИА Новости сообщил командир взвода штурмовиков с позывным Призрак.
«И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — сказал он.
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Главные события СВО за 28 мая — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 28 маяШтурмовики группировки «Юг» водрузили флаг России над Белогоровкой, планирующие ОДАБ поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Станиславе,...
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После удара российских военных по арсеналу военной части в городе Сарны Ровненской области произошла мощная детонация. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Местные жители зафиксировали два серьёзных взрыва ночью. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Лебедева, на территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.
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В ночь на 29 мая над территорией Белгородской области уничтожен один украинский беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО БМ-21 «Град», заявили в Минобороны РФ.