RT в Telegram
Подпишись

Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении беспилотника и семи снарядов РСЗО «Град» за ночь

МО РФ: над Белгородской областью уничтожены БПЛА и семь снарядов РСЗО «Град»

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Дежурные российские средства ПВО в ночь на 29 мая пресекли новые попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ. Как заявили в Минобороны России, над территорией Белгородской области за ночь уничтожены один украинский беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО БМ-21 «Град».
Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении беспилотника и семи снарядов РСЗО «Град» за ночь
  • globallookpress.com
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 29 мая 2024

    Власти Польши не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на российской территории. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

  • Девочка получила ранение в Марьинке в результате обстрела со стороны Украины, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Населённый пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребёнок — девочка 2018 года рождения», — информирует ведомство в Telegram.

  • Бойцы из группировки российских войск «Центр» преодолели около 10 км оборонительных рубежей Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении.

    Об этом РИА Новости сообщил командир взвода штурмовиков с позывным Призрак.

    «И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — сказал он.

  • Главные события СВО за 28 мая — в материале RT.

    Также по теме
    Спецоперация Z: хроника главных военных событий 28 мая
    Штурмовики группировки «Юг» водрузили флаг России над Белогоровкой, планирующие ОДАБ поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Станиславе,...

  • После удара российских военных по арсеналу военной части в городе Сарны Ровненской области произошла мощная детонация. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Местные жители зафиксировали два серьёзных взрыва ночью. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — приводит его слова РИА Новости.

    По словам Лебедева, на территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.

  • В ночь на 29 мая над территорией Белгородской области уничтожен один украинский беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО БМ-21 «Град», заявили в Минобороны РФ.

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить